El Directorio notificó a la Comisión de Ética del PN que el caso Blas fue archivado

El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) resolvió notificar a la Comisión de Ética de esta colectividad política que el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco archivó el caso del edil fernandino Rodrigo Blas. El dirigente nacionalista había sido denunciado por la Dirección General Impositiva (DGI) por un delito de defraudación tributaria en 2014. Hace dos semanas, Pacheco solicitó que se archivara el caso, y la jueza Dolores Sánchez hizo lugar al pedido.

Si bien el fiscal entendió que existían elementos para procesar al dirigente nacionalista, cumplió con una instrucción de la Fiscalía General de la Nación, que establecía que no correspondía continuar con los procesos en los casos en que los acusados fueran primarios y los delitos pudieran tener procesamiento sin prisión. “No es que no hubiera elementos para no procesar; al contrario, los elementos estaban, pero iba a ser sin prisión, por lo tanto era obligatorio aplicar la instrucción”, había explicado Pacheco a la diaria.

El caso de Blas ya había sido estudiado por la Comisión de Ética nacionalista a fines de 2018. En esa instancia, la comisión entendió que no existían “fundamentos” que justificaran un cuestionamiento ético al dirigente blanco. Asimismo, se argumentó que no existía en ese entonces un pronunciamiento judicial sobre el caso.

La DGI denunció que Blas y otras seis personas habían hecho una maniobra de evasión de impuestos por intermedio de la inmobiliaria del edil nacionalista. La operación implicaba vender terrenos y tributar por un menor precio que el que establecía el documento de compraventa.

Según explicó a la diaria el integrante de la Comisión de Ética Jorge Bartesaghi, este cuerpo recibió una comunicación del directorio respecto de la última resolución del fiscal.