El ex intendente de Florida Juan Francisco Giachetto respalda a Mario Bergara

El ex intendente frenteamplista de Florida, Juan Francisco Giachetto, oficializará en los próximos días su respaldo a la precandidadura de Mario Bergara. Lo hará en el marco de una visita de Bergara a ese departamento, según confirmó el propio Giachetto, un frenteamplista independiente que estuvo al frente de la intendencia en el período 2005-2010.

“Creo que Mario es una figura independiente muy interesante, que representa fielmente al pensamiento seregnista. Me siento cerca de sus ideales y de la ética que practica y que tanto reclamamos los frenteamplistas”, dijo Giachetto a la diaria. Al ex intendente le resultó “sumamente sorpresivo” que algunas figuras del Frente Amplio (FA) no apoyaran la precandidatura de Bergara, y en particular se refirió al caso del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

“Mi lectura es que las pujas sectoriales nunca nos han hecho bien, y creo también, vinculado a esto, que en el FA se ha ido perdiendo la figura del independiente. Ya lo decía Seregni: muchas veces parece que los independientes no tenemos espacio en el FA, a pesar de que hemos sido capaces de zurcir en momentos complicados. Todos estos factores me llevan a respaldar a Mario”, añadió Giachetto, que en las anteriores internas estuvo “cerca” de Constanza Moreira y que ya decidió que no participará en las elecciones departamentales de mayo de 2020.