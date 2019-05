El Partido Independiente busca incorporar al periodista Gerardo Sotelo

El Partido Independiente (PI) aspira a contar con el respaldo del periodista Gerardo Sotelo, y el periodista todavía está analizando la propuesta.

Según publicó el semanario Búsqueda hoy en base a fuentes cercanas al periodista, el PI ha buscado tentar a Sotelo con una propuesta y este aún no ha resuelto. Esta mañana, Sotelo confirmó la noticia en su espacio de Radio Carve: “Siento la obligación de decirle a los oyentes que la información es real y está planteada en esos términos, pero que sigo siendo una persona que desde hace muchísimos años –unos 30 años- no tengo actividad política partidaria y no la voy a tener mientras esté atrás de un micrófono”.

Sotelo admitió que tiene una “amistad muy profunda” con el líder del PI, Pablo Mieres, pero que esa relación no lo deja condicionado a ninguna vinculación partidaria.

Sotelo no sería el primer periodista en incorporarse a filas del partido que lidera Mieres. La exdirectora de la revista Galería, Mónica Botero, se encuentra militando en el Partido Independiente desde hace meses.

Sotelo fue el orador principal el 23 de enero de este año del encuentro nacional de productores autoconvocados Un Solo Uruguay.