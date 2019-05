Ex diputada frenteamplista fue electa defensora de Vecinas y Vecinos de Montevideo

Con votos de la bancada del Frente Amplio (FA) y de algunos ediles de la oposición, la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó la elección de la ex diputada frenteamplista María Elena Laurnaga como defensora de Vecinas y Vecinos de la capital. La votación se llevó a cabo este lunes en una sesión extraordinaria de la JDM, en la que el oficialismo consiguió los dos tercios requeridos para aprobar el nombre en una primera votación. De no haberse alcanzado esta mayoría, la normativa preveía dos nuevas instancias en el Plenario del legislativo departamental; en el segundo intento, la Junta podía designar un nuevo defensor con tres quintos de los votos y en el tercero, con mayoría simple.

A los 17 apoyos de la bancada frenteamplista se sumaron los de los ediles del Partido de la Gente Hermann Kruse e Isabel Casco, y los colorados Alfonso Iglesias y Luis Chirico. En cambio, el ex frenteamplista Walter de los Santos votó junto con el grueso de la oposición, que rechazó el nombre de Laurnaga.

La presidenta de la JDM, Gimena Urta, señaló que en la elección de la ex diputada “pesó muchísimo su currículum”, así como “su formación a nivel de organizaciones sociales y descentralización y su trabajo en diferentes lugares: en eso se hizo mucho hincapié”. Si bien Urta admitió que algunos ediles opositores la veían “muy identificada políticamente con el FA”, sostuvo que se trata de un cargo “que necesita tener cierto peso” para poder trabajar con efectividad. Además, aseguró que Laurnaga fue una de las postulantes que obtuvo las calificaciones más altas en las evaluaciones que hizo la comisión que estudiaba los nombres de los candidatos.

Esa comisión tenía que definir entre seis personas que habían sido seleccionados para la fase final. Además de Laurnaga, que fue postulada por el Club Sportivo Miramar Misiones, se encontraban Javier Pereira (presentado por América Solidaria Uruguay y Fundación Uruguay por una Cultura Solidaria), Alberto Tripodi (Asociación Civil Dame Tu Mano), Adriana Rovira (Asociación Uruguaya de Asistentes y Auxiliares Gerontológicos), Miguel Marrero (Unión Nacional de Obreros de Trabajadores del Transporte) y Leonardo Fossatti (Asociación Idas y Vueltas).

En tanto, la edila nacionalista Cristina Ruffo explicó que los cuatro curules de su partido no acompañaron la votación de Laurnaga porque es una persona “netamente relacionada al FA, de su riñón”. “No es que no fuera idónea, pero no es lo que queríamos”, explicó. Según aseguró, la bancada oficialista le comunicó cuatro días antes de la votación que iba a apoyar a la ex diputada.