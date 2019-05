Gavazzo escrachado y entrevistado

El sábado 4, una docena de organizaciones que integran la Coordinación 25 de Julio (creada tras la vandalización de placas de memoria en el Hospital Militar) hicieron una concentración frente a la casa en Parque Miramar donde cumple prisión domiciliaria el teniente coronel en situación de reforma José Nino Gavazzo, para “repudiar la impunidad y las condiciones de privilegio en las que el Poder Judicial mantiene a los terroristas de Estado”.

Al día siguiente, el suplemento “Qué pasa” del diario El País publicó la primera parte de una entrevista con Gavazzo, realizada durante diez horas en dos fechas distintas. Gavazzo dijo a ese diario que es inocente de los 28 homicidios por los que fue condenado, que todos los testimonios contra él son mentiras y que no existió el llamado “segundo vuelo” para traer desde Argentina a uruguayos capturados en el país vecino, ya que esas personas fueron asesinadas en 1976 en Buenos Aires. Alega que eso le fue informado por Carlos Goessens, quien tras integrar el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) colaboró con la represión contra sus ex compañeros. Goessens volvió luego a Uruguay y murió hace más de 40 años, de modo que no es posible conocer su versión de los hechos.

El diputado Luis Puig, dirigente del PVP, comentó que las declaraciones de Gavazzo son parte de una “fábula”, cuya falsedad ya ha comprobado la Justicia uruguaya. “No vamos a polemizar con Gavazzo. Él debe polemizar con la Justicia y contar la verdad”, expresó Puig, y añadió que le “extraña que se le siga dando tanto espacio a un asesino serial”, que debería estar “en una cárcel común”.