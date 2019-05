Hubo Marchas del Silencio en todo el país y se reclamó por más avances por parte del Estado

“Hace muchos años que venimos organizando la marcha. Somos uno de los departamentos históricos en cuanto a eso, porque tenemos mucha gente que estuvo detenida”, contó a la diaria Rossana Cabillón, del colectivo Memoria en Libertad de Paysandú. Todavía no había empezado la marcha en la homónima capital del departamento y ya había cerca de 500 personas sobre la calle 18 de Julio. Cabillón destacó que las reivindicaciones sobre la búsqueda de los restos de desaparecidos están más vivas que nunca, sobre todo por los últimos acontecimientos . “Ha habido una arremetida en estos últimos días a raíz de que en el Senado no se votaron las destituciones de los generales. Eso nos da más fuerza. Tenemos que manifestarnos, mostrar que somos un montón y que todo está guardado en la memoria, que es lo más importante que tenemos. Necesitamos que el Estado se ponga a buscar y dé respuesta a todos los reclamos. El Estado tiene que involucrarse más y ahora con más razón”, enfatizó.

Marta Severo nació en Bella Unión (Artigas) y es de familia cañera. En 1978, cuando tenía 20 años, fue secuestrada por la dictadura. Sigue desaparecida, al igual que su hermano, Carlos, que en ese momento tenía 16 años. Matilde Severo, hermana de ambos, estaba ayer de tarde en la Marcha del Silencio que se realizó en Bella Unión, y contó a la diaria que había casi 100 personas. En la ciudad norteña es la segunda vez que se hace la marcha como tal, aunque siempre hubo concentraciones, contó Severo. Según dijo, es “muy conmovedor” porque “es un pueblo chico pero tuvo mucha trayectoria durante la dictadura”. “Hace muchos años que estamos pidiendo verdad y justicia, y los gobiernos desde 1985 hasta ahora no han avanzado prácticamente nada. Hay militares presos, se encontraron cuerpos [de desaparecidos], pero siempre vamos a pedir más. La política nuestra, de Familiares [de Detenidos Desaparecidos] es que hasta que no aparezca el último desparecido no vamos a quedarnos tranquilos”, indicó.