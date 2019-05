Lacalle Pou propone alquileres “sin plazo y sin garantía” para que los jóvenes accedan a viviendas

“Jóvenes son los de ahora. No se dejen vender esa idea de que los jóvenes eran los de antes. Eso lo decimos los que nos estamos volviendo melancólicos y viejos, porque extrañamos la juventud, pero la juventud de ahora no sólo es mejor, sino que tiene muchas más responsabilidades”. Fueron las palabras que eligió el precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou para abrir su discurso, ayer de noche, en el bar Che Montevideo de Pocitos, donde se llevó a cabo un evento de los jóvenes de la Lista 71. Subrayó que hace 20 años los jóvenes “tenían la opción de no comprometerse”, pero ahora la tecnología y la información los pusieron “en un lugar de privilegio”.

El precandidato se refirió a varios temas inherentes a la juventud, empezando por la educación, que tiene que ser más “moderna” y diferente de la de su generación, que se crio con una educación “que era de retener y memorizar”. “Tenemos que concentramos en generar intelectos que estén preparados para adaptarse a todo lo nuevo que van a recibir. El conocimiento de la humanidad se duplica cada tres años. Entonces los que no acceden a esa información se van atrasar”, sostuvo. Agregó que hay que “mejorar y cambiar” la educación de los docentes y abrir “lo máximo posible” el abanico “de sistemas educativos”. Luego dijo que hay “mucha gente” que “no entiende” que la educación es una herramienta que le sirve, ya que piensa que, estudie lo que estudie, no va a llegar “a un laburo mejor”. Para solucionarlo, Lacalle Pou plantea una “formación dual”, que “se practica en Alemania y en otros países”, y que permite “estudiar, laburar y cobrar un sueldo”. “Estudio, lo aplico y cobro. Es un círculo virtuoso para aquel que rápidamente quiere utilizar la herramienta de trabajo”, señaló.

Luego abordó el tema de la vivienda, enfocado en las parejas jóvenes, que por lo general “tienen menores recursos”. Dijo que va a tratar de llevar adelante un proyecto de ley que propuso hace siete años, “alternativo” a la Ley 14.219, que regula los alquileres y que, a su juicio, es “muy estructurada”. “¿Qué pasa en el mundo moderno? Se junta una pareja y no saben si será hasta que la muerte los separe, van a alquilar y tienen menos respaldo que un taburete; entonces, no pueden alquilar. El proyecto de ley establecía un alquiler sin plazo y sin garantía”, señaló, y aclaró que, “obviamente”, si “se incumple con la cuota o se degrada el inmueble”, rápidamente “se lo desaloja y se hace el lanzamiento”. Subrayó que el proyecto apuesta por “relaciones más de confianza y de cumplimiento recíproco”.

Por último, volvió a la educación, y puso énfasis en “aprovechar la globalización”, que “acortó distancias y equiparó tamaños”. “Mi sueño –y no estamos lejos y no es tan caro– es que cualquiera de ustedes, que quiera terminar su formación en cualquier rincón del país y quiera estudiar en cualquier universidad del mundo, no tenga que moverse del barrio donde vive, porque lo puede hacer a distancia”. Al final, dijo que “hay que enganchar a la locomotora” y que “los más veteranos” sin los jóvenes no van a hacer un gobierno “progresista y con futuro”, sino “medio ahí”. “Ustedes son la diferencia entre dejar el país en la punta del pelotón o en la mitad”, finalizó.