Legisladores comunistas denunciarán a Gavazzo por apología del delito este miércoles

El diputado Gerardo Núñez y el senador Juan Castillo, ambos del Partido Comunista, presentarán hoy una denuncia por apología del delito contra el teniente coronel en situación de reforma José Nino Gavazzo ante la Fiscalía de 2º Turno. “En la entrevista que dio al diario El País reivindica las torturas que realizó durante la dictadura, removiendo el dolor de las víctimas”, dijo Núñez a la diaria.

El domingo, Gavazzo dijo en el suplemento “Qué pasa” de El País que no niega la tortura, pero sí “la que ellos mencionan”. “Estamos hablando de la guerra, ¿verdad? Estamos hablando de la guerra y no de la paz. No existe en el mundo ejemplo de guerra sin tortura”, dijo. En el escrito de la denuncia al que accedió la diaria, los legisladores señalan que los dichos de Gavazzo muestran una clara “banalización de la tortura, y en última instancia, de su justificación. Lo señalado además, en su intento de justificar la tortura, supone una tergiversación de los hechos históricos reconocidos por el Estado”.

“Se trata de declaraciones efectuadas con total conciencia y voluntad y queda clara su intención de transmitir públicamente su postura en torno a la violación sistemática de los derechos humanos en el período de la dictadura, así como la banalización y a la vez la justificación del uso de la tortura en clara violación de diversas normas jurídicas”, concluyen los legisladores en la denuncia.