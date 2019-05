Madres y Familiares: fallo del Tribunal de Honor es “una bofetada” para la ciudadanía

“Me secuestran a plena luz del día mientras caminaba por la calle en el barrio Colón de Montevideo, el 5 de mayo de 1974. Estaba clandestino. Son de la Fuerza Aérea, me llevan al Grupo de Artillería Nº 1”, publicó el miércoles en Twitter la cuenta de Eduardo Pérez Silveira, una de las seis cuentas de detenidos desaparecidos que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos creó en los días previos para difundir la Marcha del Silencio, que se llevará a cabo, como cada año, el 20 de mayo a las 19.00, desde Rivera y Jackson.

Ayer, Elena Zaffaroni e Ignacio Errandonea, integrantes de Familiares, dieron una conferencia de prensa par convocar a la marcha, que este año tiene como consigna: “¡¡¡Que nos digan dónde están!!! Contra la impunidad de ayer y hoy”.

Errandonea aseguró que el fallo del Tribunal de Honor para José Nino Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira demostró que los integrantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) “se sienten por encima de la democracia, reivindican la tortura, el asesinato y la desaparición forzada”, dijo, según publicó Radio Uruguay. Afirmó que fue una “burla” y un “insulto” para la ciudadanía que los comandantes en jefe que han asumido en los últimos tiempos hayan dicho que la búsqueda de desaparecidos es una preocupación. “No han buscado nada, y cuando tienen un Tribunal de Honor para juzgar a un desaparecedor, entienden que no afectó su moral. Estos hechos son una bofetada”, dijo.

Errandonea cuestionó también la actuación del Poder Ejecutivo porque tuvo “poca transparencia” en el pasaje a la Justicia de la confesión de Gavazzo. Además, dijo que fue “una vergüenza” la negativa de la Cámara de Senadores de aprobar las venias para el pase a retiro de los cuatro generales que integraron el Tribunal de Honor. “Se priorizó la búsqueda del voto y el cobrar cuentas, no se dimensionó lo que se estaba discutiendo. Mantener cuatro generales que reivindican la tortura es aberrante”, dijo.

En tanto, Zaffaroni leyó la convocatoria que decía que se trata de un día “marcado por los asesinatos de [Zelmar] Michelini, [Héctor] Gutiérrez Ruiz, [William] Whitelaw y [Rosario] Barredo y la desaparición de Manuel Liberoff”, y la marcha es “por sobre todas las cosas un abrazo a todos nuestros desaparecidos”.

Madres yFamiliares lamentó “hondamente tener que denunciar a los senadores que pusieron sus rencillas electorales por encima de lo que su investidura les reclama, que es la defensa de la institucionalidad democrática con acciones y expresiones que la fortalezcan y no con eufemismos que los conviertan en cómplices de un pasado doloroso”.

Conferencia de prensa de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, ayer, en la Asociación de la Prensa Uruguaya.

“Los generales que estos días expresaron su mentalidad golpista, que avalaron con sus fallos de los Tribunales de Honor los gravísimos delitos de Gavazzo, Silveira y Maurente, no deben bajo ningún concepto integrar ni, menos aun, conducir las Fuerzas Armadas. Pero nuevamente el Senado no estuvo a la altura de lo que la república exige. Tampoco compartimos y lo dijimos en su momento, la poca transparencia que tuvo este proceso por parte de todos los implicados, incluida Presidencia. Nunca avalaremos ni justificaremos los pactos silenciosos y la poca decisión política con que se han movido todos los partidos que se han sucedido en el gobierno. Pero esto no justifica proteger a los militares artífices de este veredicto”, aseguraron.

Consultado por la diaria, el senador del Frente Amplio Marcos Otheguy dijo que el reclamo de los familiares es de los más justos que hay en la sociedad. En la discusión parlamentaria “dije que hay una deuda con la verdad y la justicia, y todos los partidos políticos tenemos algún nivel de responsabilidad”, aunque “unos son más que otros”. Para Otheguy, tienen más responsabilidad “los que votaron la ley de impunidad y los que no hicieron absolutamente nada por vehiculizar las investigaciones”.

Aseguró que los senadores de la oposición no tienen “honestidad intelectual” y opinó que lo que primó fue “cobrarles una deuda al presidente [Tabaré Vázuquez] y al gobierno”. “No hubo argumentos sólidos para no votar; el argumento a favor era muy contundente, hubo una impronta electoral en el debate. No estábamos discutiendo si el presidente o el secretario de Presidencia [Miguel Ángel Toma] hicieron bien o mal; eso se va a dilucidar en la Justicia. Lo que se discutía era la violación de una norma por parte de los generales, y eso era transparente”. Afirmó que lo que debían resolver era si los militares violaron el artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor militares. Este artículo dice: “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta tanto el superior se pronuncie”.

Por otra parte, el precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou defendió la decisión de los senadores de su partido. En diálogo con Telemundo dijo que la responsabilidad la tiene el presidente, porque incluso el ex ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez había dicho que avisó a Presidencia sobre el contenido del fallo.