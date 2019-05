Martínez dijo que “sin dudas” consultará a Astori, pero el gabinete será “renovador” y “paritario”

Ayer cientos de personas se congregaron en el teatro El Galpón para festejar el 25º aniversario de la fundación de Asamblea Uruguay (AU). En el encuentro participaron el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, el precandidato frenteamplista Daniel Martínez y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quienes destacaron la trayectoria del sector y sus aportes en los gobiernos frenteamplistas. Asimismo, recordaron a las diputadas de AU fallecidas Daniela Payssé, Bertha Sanseverino y Susana Dalmás.

Antes de que comenzara el acto, Martínez destacó, en diálogo con la prensa, el aporte del “caudal militante y de gestión” de AU en los gobiernos del FA, y añadió que el sector “ha sido determinante”. En particular, destacó el trabajo “fundamental” de Astori en la consagración de “la estabilidad macroeconómica de Uruguay en los últimos 15 años”, que permite pensar en “construir un nuevo impulso transformador” y “desarrollar estrategias país a largo plazo”. Sobre una posible incorporación de Astori a su equipo de gobierno, el precandidato sostuvo que, en el caso de ganar las internas, buscará conformar un equipo “paritario” y “renovador en cuanto a la juventud”. En ese sentido, manifestó que el ministro será “sin dudas” una persona de “referencia” y de “consulta”.

En materia económica, Martínez resaltó el “crecimiento continuo” del país en los últimos 15 años. No obstante, apuntó que “Uruguay tiene problemas estructurales” y que el próximo gobierno debe trabajar en “diversificar la matriz productiva, avanzar hacia el conocimiento en tecnología y emprendedurismo”, y que el país cuenta con una base “recontra sólida” para hacerlo.

El ex intendente también se refirió a las declaraciones del precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, que dijo que Martínez admitió que subiría los impuestos. Al respecto, el precandidato frenteamplista señaló que Lacalle Pou hizo una “interpretación” de sus declaraciones: “Llegado el momento, nosotros vamos a aclarar que nuestra posición no tiene nada que ver con eso”, dijo. “Decimos las cosas cuando queremos decirlas. No cuando ponen en nuestra boca cosas que no dijimos”, añadió.

Por su parte, Astori dijo a la prensa que AU en sus 25 años “ha tratado de aportar a la evolución del país y al avance en los distintos órdenes de la vida” y que “al volver la vista atrás logra comprobar los avances a los que hemos contribuido en Uruguay”. Asimismo, señaló que está “orgulloso” de su sector y que encabezará la lista 2121 al Senado. “Ese va ser mi trabajo si es que el pueblo uruguayo nos da su apoyo electoral; es lo que tenemos pensado y proyectado”, añadió.

Consultado al respecto, Astori afirmó que el desempleo es el “principal problema económico” del país. Señaló que “hay que redoblar esfuerzos para hacer crecer la inversión” y que el gobierno está trabajando en ello desde hace “por lo menos dos años”, con “estímulos para la inversión privada”, esfuerzos en “inversión pública, con desarrollos de infraestructuras fundamentales” y con “la mayor inversión en la historia de Uruguay. que es la instalación de UPM2”.