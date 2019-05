Martínez: Sistema de Cuidados tiene que incorporar “preparación específica” para el trabajo de personas con discapacidad

El Comité Funcional de Discapacidad del Frente Amplio (FA) recibió ayer, en La Huella de Seregni, al precandidato presidencial Daniel Martínez. Fue el cierre de un ciclo de charlas que organizó el comité con los aspirantes a la presidencia por la coalición de izquierda, y se discutió –como antes ocurrió con Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara– su postura y propuestas en torno a la agenda de derechos para las personas con discapacidad.

En una conferencia de prensa, Martínez destacó que el Estado debe “luchar por darle todas las posibilidades de desarrollo” a las personas con discapacidad, tomando en cuenta sus dificultades, y “ver de qué forma [cada persona] pueda estudiar, pueda moverse, ser parte de y tener accesibilidad a todo”. Para lograr ese objetivo, el precandidato planteó que es necesario el desarrollo de un enfoque “transversal” en el gobierno, de la misma forma que lo impulsó durante su gestión en la Intendencia de Montevideo (IM). “El trabajo hacia las personas con discapacidad tiene que ser mucho más transversal, global y de seguimiento de todos los aspectos que hacen a que una persona discapacitada tenga todas las posibilidades”, expresó.

Durante el encuentro, Martínez manifestó su respaldo a la definición de la discapacidad como prioridad programática del FA, y señaló que “lo más revolucionario en la época que nos toca vivir es hacer lo imposible por ayudar a igualar el punto de partida”. En ese sentido, sostuvo que la sociedad uruguaya tiene un “debe con el cambio cultural” y reivindicó la necesidad de impulsar la participación y la visibilidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de desarrollo social. Además, manifestó que es “importante” entender “que no existe política [efectiva] que no incorpore [la opinión] de los directamente involucrados”. “Por suerte tenemos lo que ha sido la política desarrollada en la IM, donde las personas con discapacidad son un protagonista de primer nivel”, añadió. De la misma forma, manifestó que es necesario generar leyes en la materia que no queden en “la votación, aplausos y declaraciones a la prensa”, sino que se apliquen efectivamente.

El precandidato manifestó que “muchas veces quienes hacen política e institucionalidad se olvidan de que lo más importante es poner a las personas en el centro de los desvelos”, y enfatizó que ese debe ser el principal objetivo de la institucionalidad.

En el intercambio con los presentes, Martínez se refirió al Sistema Nacional de Cuidados y manifestó que, a pesar de que se trata de un “excelente plan”, debe incorporar una “preparación específica” para quienes asisten a personas con discapacidad, porque de lo contrario “cosificamos” a la persona discapacitada y no logramos su “empoderamiento”.