MPP se define hoy sobre el desafuero de Placeres y mañana lo hará la bancada del FA

El Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) se reunirá hoy para analizar si acompaña el desafuero de su diputado Daniel Placeres ante la solicitud del fiscal en Crimen Organizado Luis Pacheco. El magistrado pidió que se levanten los fueros del legislador y también su procesamiento sin prisión, por el delito de “conjunción del interés personal y del público” en el caso Envidrio. Placeres adelantó el viernes a Radio Uruguay que acompañará la decisión política de su sector.

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, opinó este domingo que la instancia no se concretará porque Placeres presentará su renuncia antes de la votación para levantar los fueros, publicó Telenoche. Si así sucediera, la diputada Claudia de los Santos sería la siguiente en la lista de suplentes para ocupar la banca por el Espacio 609.

El senador frenteamplista Charles Carrera y la diputada Susana Pereyra, ambos integrantes del MPP, dijeron a la diaria que desde el sector no harán declaraciones al respecto hasta definir una postura colectiva. Por su parte, la senadora del MPP Patricia Ayala dijo a la prensa que deposita su confianza en el diputado y que "no hay mayores elementos para que la Justicia lo procese”. No obstante, en declaraciones recogidas por El País, la legisladora agregó que su sector no tendría problemas en levantar los fueros del diputado.

Los diputados Alfredo Asti y José Carlos Mahía, integrantes de Asamblea Uruguay, manifestaron a la diaria que la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) discutirá el tema el martes y prefirieron no adelantar su postura sobre el desafuero. Asti planteó que los legisladores aún no han recibido la solicitud de Pacheco para analizarla en detalle, pero “puede corresponder que [el diputado] declare ante la Justicia”. Sobre la permanencia de Placeres en su banca, comentó que “hay que analizar cuáles son las consideraciones que objeta el fiscal y tomar una resolución colectiva teniendo en cuenta los aspectos políticos”. Mahía explicó que, por “fraternidad frenteamplista”, se le dará la prioridad al MPP para que resuelva su posición primero y luego, en la bancada, se defina una posición conjunta. Por este motivo, el diputado prefirió no adelantar su posición sobre la posible renuncia de Placeres a la cámara.

A diferencia de sus compañeros, el diputado Pablo González (Lista 711) planteó su posición públicamente. El domingo publicó en su cuenta de Twitter que la solicitud de desafuero de Placeres “no tiene pies ni cabeza” y aseguró que no dará su voto “para seguir debilitando al Parlamento”. “Estamos en una línea muy delicada con el tema fueros”, escribió. Añadió: “Los antecedentes que generamos no hacen más que perforar el escudo del Parlamento ante el abuso de los otros poderes. Los fueros deben ser levantados ante delitos graves, la Constitución es clara”.

Su compañero de lista, el diputado Saúl Aristimuño, dijo a la diaria que la postura de González es personal y que el sector que lidera el ex vicepresidente Raúl Sendic no tomó una decisión al respecto. Sostuvo que la lista 711 no se expresará públicamente hasta que se pronuncie el MPP y la bancada del FA tome una resolución.

“Trabajo silencioso”

Desde la oposición, el precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou alegó ayer, durante un acto de la lista 40, que el caso Envidrio quedó al descubierto por las denuncias presentadas por los diputados nacionalistas Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, así como por el ex diputado frenteamplista Gonzalo Mujica, por supuestos negocios con Venezuela y préstamos del Fondo para el Desarrollo (Fondes) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Lacalle Pou agradeció a los diputados por su “trabajo silencioso, a veces no entendido y señalado como política barata”. Sin embargo, los aspectos más sustanciales de la denuncia de los legisladores fueron desestimados por Pacheco. Los diputados blancos habían denunciado presuntas “irregularidades en los contratos celebrados por empresas privadas uruguayas con empresas estatales venezolanas”, una supuesta “concesión irregular” de préstamos del Fondes a varias empresas, entre ellas, Envidrio, y otro préstamo del Inefop a esta cooperativa, cuando ya había recibido el apoyo del Fondes.