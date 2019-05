Sanguinetti afirmó que Zubía no es de derecha, sino “de derecho”

Una señora de sombrero colorado que desparramaba entusiasmo se sentó a su lado. Lo tomó del brazo como para enfatizar lo que estaba a punto de decirle, y se lo dijo: “Lo adoramos”. Gustavo Zubía le agradeció con una sonrisa. Luego de estar diez meses en el Partido de la Gente, el ex fiscal se incorporó a fines de marzo al Partido Colorado (PC) y había esbozado el lanzamiento de su propia precandidatura, pero esa idea no duró mucho. En la mañana de este jueves, en la sala del Comité Ejecutivo Nacional del PC, Zubía declaró su apoyo a la precandidatura del ex presidente Julio María Sanguinetti (Batllistas), que se sentó a su lado. “Hoy estamos iniciando un nuevo camino, de los tantos afluentes que han ido engrosando la gran corriente del PC”, dijo Sanguinetti al darle la bienvenida. Subrayó que Zubía, por ser fiscal, no había tenido militancia política, pero acotó que su incorporación le causaba “mucha alegría”, porque el PC es el partido del “Estado de derecho”.

“Muchas gracias por la recepción que me han dado. Es realmente emotivo. A veces soy un hombre un poco frío, propio de mi actividad como fiscal, de casi 40 años. Obviamente no correspondía ni deseaba realizar actividad política, mas allá de que emití mi voto, y en las oportunidades que pude voté al doctor Sanguinetti, por considerarlo un referente al nivel de un estadista”, dijo Zubía. Afirmó que su ingreso a la política se dio por la “necesidad” de que se realice una “sustantiva reforma” del sistema de Justicia. Para explicar su pensamiento, señaló que el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, de quien dijo que está “en las antípodas” de su pensamiento, comentó hace pocos días que en su país antes había “presos sin condena” y hoy hay “condenados sin juicio”, y que eso “tira por tierra” la “esperanza de este nuevo sistema penal procesal”.

“Mi aporte al PC es en el área que conozco. No he buscado aumentar las penas, no participo de la idea de la pena de muerte ni de la cadena perpetua. Mi postura en las reformas que se pueden realizar no es aumentar la represión del Estado, sino cumplirla”, enfatizó. Sostuvo que hoy “el sistema nos engaña”, porque “las penas están escritas en un libro que se llama Código Penal” pero su aplicación está en otro libro, el Código de Proceso Penal, que “nos está llevando barranca abajo”.

El ex fiscal dijo que al integrarse al PC, “como una nave nueva que emprende un viaje”, iba a necesitar tripulación, viento y combustible. En cuanto a lo primero, es decir, a los apoyos, aseguró que no tiene “camarotes suficientes en el barco” para recibirlos a todos, y que eso es “una sorpresa gratísima”. “El viento es muy intenso también, y el combustible, que siempre es escaso, en este momento es el doctor Sanguinetti”, dijo, y se ganó muchos aplausos. Alegó que está en una “cruzada” para “devolver” el “Estado de derecho” a nuestro país, que en los últimos años ha visto cómo “lo político está por encima de lo jurídico”, y adelantó que se presentará a las elecciones con una lista independiente de Batllistas, para tratar de dar su aporte “desde adentro del partido”.

Luego Sanguinetti hizo uso de la palabra otra vez. Consideró “interesante” que Zubía tenga “un perfil” y una “popularidad” ganadas “en el mejor escenario”, que es el de la “lucha por el derecho”. Agregó que en sus recorridas por el país ve que la mayor demanda de la gente es la de seguridad, incluso “en ciudades del interior en las que uno no lo imaginaba”. “El doctor Zubía ha construido una personalidad sobre esa base, desde la Fiscalía, luchando por la aplicación del derecho. Hoy en una radio me decían que Zubía es de derecha, pero no, es de derecho, que es una cosa muy distinta”, opinó. Por último, dijo que la seguridad tiene que venir del Estado de derecho, porque cuando este claudica, “vienen los populismos autoritarios y reaccionarios”.

“Lo adoramos todos en casa”, dijo al final del evento la señora de sombrero colorado, porque es “el valiente que ha dicho verdades a roletes”. “Cuando lo escucho, me levanto, lo aplaudo y hago que lo abrazo”, finalizó.