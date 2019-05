Sin votos de la oposición, el Senado no aprobó la venia para el retiro de los integrantes del Tribunal de Honor

Tras cuatro horas de discusión, el Senado no aprobó la venia para el pase a retiro de los cuatro generales que integraron el Tribunal de Honor para José Nino Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira. Para que la venia fuera aprobada se necesitaba tres quintos de los integrantes de la cámara, pero sólo los senadores del Frente Amplio (FA) acompañaron la solicitud del Poder Ejecutivo.

Ahora, el futuro de los generales Carlos Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo depende de lo que decida el Poder Ejecutivo. Según aseguraron fuentes del FA a la diaria, en el Parlamento ya no hay nada más que hacer, pero de todas formas el lunes la bancada oficialista discutirá sobre el tema. El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, dijo a este medio que los generales “por el momento” están en funciones y que el Poder Ejecutivo analizará su situación.

Consultado sobre la posibilidad de solicitar el pase a disponibilidad de los generales, mecanismo previsto por la Ley Orgánica Militar, que establece que se podrá cesar a los militares de sus funciones asignándoles otros cargos, el ministro no quiso confirmar si se seguirá este camino.

Ayer la precandidata del FA Carolina Cosse dijo a Radio Uruguay que es un tema que “excede el caso particular de estas personas”, porque “se trata de un gesto histórico”. Dijo que en las Fuerzas Armadas (FFAA) hay una lógica “corporativa” que hay que combatir. “Yo apuesto a una integración porque creo que [las FFAA] son una institución democrática, tienen que serlo, y a las instituciones se las respeta por fuera pero por dentro también [...] A veces no alcanza con informarle al superior, hay que pensar lo que está bien y lo que está mal”, afirmó Cosse.

En tanto, el precandidato del FA Mario Bergara escribió en su cuenta de Twitter: “Vergüenza que en el Senado sólo el Frente Amplio haya votado la destitución de los militares que avalaron el relato macabro de Gavazzo. Triste día para nuestro sistema político”.

Rafael Michelini, ayer, durante la sesión en la Cámara de Senadores.

El ex intendente de Montevideo y precandidato de la coalición de izquierda Daniel Martínez también se pronunció sobre el tema, y advirtió que la negativa de la oposición a votar la venia “no es una buena señal”. “La resolución del presidente apuntaba a lograr que esto no quede como una cosa nimia [...]. A mí lo que me dejó feliz es que lo que alguna gente negaba, que era la barbarie que pasó en Uruguay, fue reconocida. Las actas de ese Tribunal de Honor abren las puestas para investigar”, declaró Martínez a Telemundo.

Discusión parlamentaria

Los senadores de la oposición plantearon ayer su discrepancia con que el Poder Ejecutivo haya homologado el fallo del Tribunal de Honor. El senador nacionalista Javier García dijo en sala que “la responsabilidad de este episodio está centrada” en Tabaré Vázquez, porque “Presidencia estuvo en conocimiento y escondió la información”. Luego, añadió que se “solicitaron estas venias como forma de disimular las responsabilidades que tiene el presidente”.

El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga puso en duda que Vázquez no conociera el contenido del expediente en el que Gavazzo admitía haber tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, en marzo de 1973. “¿El campeón de los derechos humanos no leyó el expediente de unos de los principales violadores de los derechos humanos en Uruguay? Parece increíble [...]. Todos sabían pero no querían actuar”, dijo.

En tanto, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry dijo que no se trata de otorgar una venia sólo porque lo pide el Poder Ejecutivo, “el derecho de defensa es un derecho humano y no se le puede negar a nadie”, dijo, aludiendo a que la oposición pidió la comparecencia de los generales a la Comisión de Defensa y el ministro de Defensa les prohibió concurrir.

Pablo Mieres, del Partido Independiente, dijo que no votaría la venia porque el Poder Ejecutivo “se basa en hechos falsos; si hubiera sido fundado en los contenidos del fallo, nuestro partido habría acompañado”. El proyecto de ley discutido ayer establecía que la decisión se adoptaba teniendo en cuenta la actuación de los generales, porque, si bien habían escuchado las declaraciones de los indagados –que habían confesado “presuntos delitos”–, habían incumplido con el reglamento de los tribunales de honor, que establece que se debe notificar al superior correspondiente ante este tipo de situaciones.

Desde el oficialismo, Rafael Michelini aseguró que la negativa de votar la venia sienta un precedente para que los generales hagan lobby en futuros gobiernos y eviten el pase a retiro obligatorio. “Estas son las cosas que abren brechas en la sociedad. Yo mismo fui muy crítico con el presidente, pero cuando me manda las venias para votar levanto la mano”, sostuvo. Agregó que también fue crítico con el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, pero advirtió que ayer se discutía la venia de unos generales que “no son ejemplo para los cadetes”.

Michelini pidió a los senadores de oposición las pruebas de que Vázquez conocía el contenido del informe y recordó que fue durante los gobiernos del FA cuando se investigaron los crímenes de la dictadura y se aprobaron leyes reparatorias para las víctimas. Advirtió que con esta decisión el Senado muestra que está de acuerdo con que se “politicen las FFAA”, lo que calificó de un “grave problema institucional”.