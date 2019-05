Sindicatos de la educación niegan que niños vayan drogados a las escuelas, como dijo Larrañaga

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira, negó que en Primaria exista lo denunciado por el precandidato Jorge Larrañaga la semana pasada en un acto en Carrasco: que haya niños que “van drogados a las escuelas”.

En diálogo con el portal Ecos, Pereira sostuvo que no le consta que “los niños consuman y vengan a las escuelas drogados”. Incluso, dijo nunca se ha enterado que haya habido maestros que hayan denunciado esa situación. “El doctor Larrañaga lo dijo y lo reafirmó. Para nada respaldamos sus dichos”, sostuvo la dirigente sindical.

Pereira, no obstante, dijo que sí “se han constatado diversos casos en los que familiares de los niños tienen problemas de consumo y eso siempre afecta a los niños que después vienen a la escuela. Independientemente de que el menor no consuma”.

La situación tampoco se dio en la educación privada, según dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga. “En mi práctica docente no he detectado ningún caso y tampoco en el diálogo con los colegas”, dijo el dirigente, en diálogo con el mismo medio.

En secundaria, en cambio, sí se han dado algunos casos, pero aislados, según dijo a Ecos Javier Iglesias, dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES). “No digo que no se dé, pero no es una situación corriente. No estamos todos los días con chiquilines drogados”, señaló.