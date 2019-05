Vázquez explicó por qué no fue al velorio de Menéndez

Tras participar en la inauguración del Hospital de Colonia, el presidente Tabaré Vázquez explicó por qué no asistió al velorio del difunto ministro de Defensa, Jorge Menéndez, días después de que se le solicitara la renuncia a su cargo.

Vázquez aclaró que si bien envió el “saludo correspondiente”, no asistió porque su presencia podía generar “una situación de un poco de tensión”, que debía ser evitada “en un momento tan triste y particular”.

Respecto a las diferentes versiones sobre cómo se tramitaron las declaraciones que hizo el teniente coronel en situación de reforma José Nino Gavazzo -que derivaron en la solicitud de renuncia a toda la cúpula del Ministerio de Defensa- Vázquez señaló: “Nos dimos cuenta por una publicación que hizo un señor periodista en un medio de la capital de los sucesos que habían planteado. En ese momento averigüé dónde estaba el expediente y me dijeron que todavía no había pasado a la Justicia, y habían pasado 20 días. Consideré que no era lo correcto y lo que el presidente había pedido. De ahí que se planteara la situación y el entonces ministro y subsecretario presentaran su renuncia”.

El mandatario también aprovechó para referirse a la idea del precandidato nacionalista Juan Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo, parafraseando al difunto histórico dirigente político Domingo Tortorelli, conocido por sus propuestas disparatadas: "Capaz que se puede proponer todas las calles en bajada, o que de las canillas salga leche. Proponer se puede proponer. Ahora, ¿crear 100.000 puestos de trabajo? Nuestros gobiernos crearon 300 mil puestos de trabajo, así que es posible. No es fácil".