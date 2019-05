Vázquez se reunió con autoridades de la Unión de Exportadores interesadas en mejorar la competitividad

Ayer de tarde, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se reunieron con autoridades de la Unión de Exportadores del Uruguay. (UEU).

Teresa Aishemberg, su gerenta general, dijo a la diaria que desde diciembre están manteniendo reuniones con Vázquez en busca de mejorar la competitividad. Para eso crearon tres grupos de trabajo: “Puerto, logística y conectividad”, “costos de producción” y “acuerdos comerciales”. Aishemberg subrayó la importancia que implicaría bajar las tarifas, ya que, al comparar la competitividad con otros puertos de mundo, se comprueba que hay productos que acceden a los mismos mercados que Uruguay y son más baratos. “El dólar en la competitividad es parte del precio, y que haya subido es un alivio, pero no es suficiente, porque si seguimos con costos altos dentro del país esa suba del dólar se neutraliza”, indicó. Además, subrayó la falta de “acuerdos comerciales” con otros países. Aishemberg dijo que a Vázquez “le pareció oportuno” bajar algunas tarifas.

Por otro lado, el mandatario se reunió el martes con la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA). Su presidente, Alfredo Lago, dijo a la diaria que le plantearon algunas medidas para atender “la difícil situación que hoy enfrenta el sector”, ya que llevan seis años “de una ecuación económica negativa”. Entre las medidas planteadas están “dejar que el mercado” coloque al dólar “en su justo lugar”, minimizando las intervenciones del Banco Central; que a fin de junio no haya suba de los combustibles, y que el descuento de 15% de la energía eléctrica para el consumo en riego, que actualmente es durante tres meses, se extienda a todo el año y suba a 20%. Por último, los arroceros pidieron refinanciar la deuda del sector, que suma 150 millones de dólares, y su vencimiento es el 30 de junio. “Ante todos estos planteos, no hubo posición de Vázquez en cuanto a atenderlos o no, pero nos transmitió la importancia del sector para la economía nacional”, indicó Lago.