Alem García acusado de incitar al “antisemitismo” por el presidente de la B’nai B’rith

El exdiputado Alem García, dirigente de Todo por el Pueblo -el sector que lidera el nacionalista Juan Sartori-, fue cuestionado por el presidente de la B’nai B’rith, Eduardo Kohn, que consideró que un artículo suyo incitaba al “antiseminitismo”.

En declaraciones recogidas por El Observador, Kohn criticó los dichos de García a la revista Galería. García había sostenido que no existía un “holocausto sirio” debido a que “el árabe, no sé si por influencia de su cultura o la religión, no se queja”. Luego, recordó cómo su padre, llamado Mohamed El-Hom, huyó de Siria para instalarse en el Chuy, donde pasó a llamarse José María García.

Según Kohn las declaraciones golpean “por elevación” a la comunidad judía que “sí se queja” de su holocausto y cree que García “banaliza” esta situación, que provocó la muerte de seis millones de personas.

El presidente de la B’nai B’rith sostuvo que García “mezcla las cosas con mala fe y está lastimando a la comunidad judía con el tema del holocausto, y además lastima a la comunidad árabe al decir que no se queja, cuando en realidad está sufriendo mucho, especialmente en Siria”. Según dijo, lo que debería hacer García es condenar “el genocidio sirio que lleva adelante el gobierno de ese país”.