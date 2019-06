Alianza entre Nuevo Espacio y agrupación local impulsará candidatura de Cenández para Ciudad del Plata

Con la presencia del senador frenteamplista Rafael Michelini, y del ex alcalde de Ciudad del Plata Jesús Cenández, se presentó el martes en la ciudad de San José una nueva alianza electoral denominada Frente San José, que nuclea al Nuevo Espacio y la Agrupación Alfredo Zitarrosa (lista 23), encabezada por el edil Wilson Rodríguez. Además, Cenández anunció que volverá a ser candidato a la titularidad del municipio que dirigió entre 2010 y 2015. El ex alcalde pertenecía a Asamblea Uruguay, pero desde hace un tiempo estaba militando en el Frente Amplio como independiente. En diálogo con la diaria, Cenández dijo que aspira a volver a la alcaldía para “reactivar un montón de proyectos” que había planeado para la zona que quedaron “por el camino”. Puso el ejemplo de que hay más de 4.000 comercios y no hay una sucursal del Banco República, por lo que los comerciantes tienen que ir a Libertad o a Montevideo. Destacó que el Frente San José se presenta como un proyecto para “unir y trabajar con todos los vecinos, sean del color que sean”.