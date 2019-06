Andrade: “Vivir sin miedo es acceso a la cultura”

“La cultura no es una herramienta para la inclusión, es la inclusión”, dijo ayer el precandidato del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade, en la presentación de las propuestas de cultura formuladas por el grupo Encuentro de Independientes con Andrade (lista 1808).

“Hay que abrir cauces para convertir a la cultura en derechos, ese es el debate que tenemos; vivir sin miedo es acceso a la cultura”, dijo ayer Andrade tras la serie de espectáculos que el grupo dio en la Huella de Seregni. Los integrantes del grupo no hicieron ayer un acto tradicional: aprovechando que algunos de los componentes de la lista son personalidades de la cultura, dieron un show de música, baile y stand-up. Esto último estuvo a cargo del actor Charly Álvarez, que ocupa el puesto número 67 en la lista. En el primer lugar está la actriz y activista por los derechos humanos Verónica Mato y el segundo puesto es ocupado por el dirigente sindical Ismael Fuentes, un ex integrante de la Lista 5005 (que en estas internas apoya a Daniel Martínez).

Mato y Álvarez coincidieron en que la propuesta no se trata necesariamente de una mayor asignación presupuestal. Álvarez dijo que “los artistas nos tenemos que juntar a laburar una propuesta cultural acorde. Se ha avanzado mucho, pero estamos lejos de lo ideal”, dijo. Se preguntó por qué, por ejemplo, no hay un carnaval nacional: “¿Por qué cualquier compañía, incluyendo la Comedia Nacional, no pueden hacer una gira por todo el país? ¿Por qué, habiendo teatros subvencionados, no pueden darles una mano a los teatros independientes?”.

En tanto, Mato sostuvo que la idea es que se “visibilice más el trabajo de los artistas y generar espacios para la educación artística”.

Los puntos que la 1808 son: “avanzar en resolver la precariedad y el desamparo de quienes se dedican al arte y la cultura”, “cuestionar la propiedad de los medios de difusión, [y de] el dominio de empresas privadas sobre expresiones populares como el fútbol y el carnaval, y fortalecer los medios públicos”; “establecer políticas de subsidios: apoyo a las organizaciones culturales independientes”; “impulsar políticas de promoción de la experimentación artística, de la producción de calidad, ayudando a atesorar y narrar las historias propias”, y “repensar la gobernanza cultural, a partir de las instituciones existentes y la participación de sus trabajadores y la sociedad toda”.

Ayer, Andrade no sólo vio en primera fila los espectáculos, sino que acompañó y aplaudió cuando cantaron la parte más popular de la retirada de Araca la Cana de 1973, e incluso bailó candombe y recitó un poema de Pedro Giudice.