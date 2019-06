Apagón histórico afectó a todo el país y parte de la región

“Fue catastrófico”, lanzó en una conferencia de prensa el Ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, en referencia al apagón masivo que afectó a todo el país, toda Argentina y parte de Brasil. El corte de servicio eléctrico se originó por una “falla en el sistema eléctrico argentino, cuya causa aún no ha sido comunicada por las autoridades de ese país”, explicó UTE en un comunicado difundido en la mañana del domingo. El corte eléctrico comenzó minutos después de las 7.00 y duró varias horas.

En la tarde de ayer, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, anunció en una conferencia de prensa que a las 14.00 se había restablecido el servicio a 88% de los clientes y apuntó que las condiciones climáticas también afectaron el proceso de reconexión eléctrica en algunas zonas. Mediante una publicación en Twitter, el ente autónomo informó que a las 18.30 se había restablecido “98,5% de los servicios interrumpidos” y restaba “1,5% por reponer básicamente en capital y zona metropolitana”. “Se estima que los trabajos continuarán hasta la madrugada”, se informaba en el tuit.

Casaravilla señaló que el problema se originó en el “sistema de transmisión” entre Yacyretá (entre la provincia de Corrientes, Argentina, y el departamento de Misiones, Paraguay) y Salto Grande, que hizo que todo el sistema “colapsara”. “El sistema uruguayo es más de diez veces más chico que el argentino. Somos un pequeño sector de ese sistema interconectado”, añadió el presidente de UTE. A su vez, Casaravilla resaltó que “hace 40 años que estamos interconectados con Argentina y nadie recuerda que esto haya pasado antes”.

Ante las dudas de por qué el sistema eléctrico uruguayo se vio afectado por una falla originada en otro país, Casaravilla dijo que “la interconexión es necesaria porque permite a los países estar cubiertos de insuficiencias en sus propios sistemas de generación, acudiendo al abastecimiento desde los países vecinos en caso de necesidad”. Planteó que si bien Uruguay es energéticamente “autosuficiente” y “podríamos desconectarnos de Argentina”, sería “una muy mala decisión” porque, ante “cualquier contingencia, podremos ayudarnos mutuamente”.

En la misma línea, Moncecchi señaló que “la interconexión permite que los sistemas de los países se protejan ante insuficiencias en cada uno”, y añadió que en “99,98% de los casos” la interconexión permite “respaldarse mutuamente”.

“El sistema evalúa, segundo a segundo, la relación entre generación y demanda de energía. Cuando la demanda cae, la generación automáticamente cae en la misma magnitud”, dice el comunicado de UTE. Según se explica allí, el apagón se produjo porque. ante “una caída masiva [de la demanda] en Argentina, actuaron automáticamente las protecciones del sistema uruguayo, así como los de los demás países interconectados, por lo que se irrumpió la generación que abastece la totalidad de la demanda en nuestro país”. De acuerdo con el texto, también se vieron afectadas ciudades de Chile y Paraguay.

En una conferencia de prensa en la tarde ayer, el secretario de Energía de Argentina, Gustavo Lopetegui, manifestó que este tipo de fallas “ocurren con asiduidad” y no se trata de “algo anormal”. De todas formas, reconoció que las consecuencias producidas fueron “extraordinarias” y “no deben suceder”. Lopetegui señaló que la desconexión eléctrica se produjo “de manera automática”, es decir, fueron “las computadoras que rigen el sistema” las que desconectaron el sistema “para protegerlo” al detectar “desequilibrios que podrían causar un daño mayor”. “No hubo ninguna alerta”, apuntó el secretario. “Es algo que el cerebro humano no podría detectar. No hay intervención humana”, remarcó.

Lopetegui sostuvo que hasta ese momento no había más información al respecto y comentó que la distribuidora de energía Edesur debe presentar un informe de lo que ocurrió, y a partir de allí se analizará por qué se produjo la falla eléctrica. Una vez que estén claras las causas, “se van a tomar las medidas necesarias”, manifestó el secretario, y señaló que el marco regulatorio actual prevé sanciones “en el caso de que haya responsables”.

Por su parte, Edesur publicó en su sitio web una cronología de lo sucedido y los avances en la restauración del sistema a lo largo del domingo. En su última publicación, a las 17.40 de ayer, la empresa informó que había repuesto “el servicio al 100% de los clientes de su área de concesión”.