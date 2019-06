Asesor de Talvi se siente “tentado” de votar en blanco en un balotaje entre Martínez y Lacalle Pou

El ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, asesor en materia agropecuaria del precandidato colorado Ernesto Talvi, admitió que en caso de darse un balotaje entre el frenteamplista Daniel Martínez y el nacionalista Luis Lacalle Pou, le “tentaría mucho votar en blanco”, aunque aún tiene “tiempo para decidirlo”. “El voto nunca es automático y mi compromiso intelectual es buscar lo más razonable”, matizó, en una entrevista concedida a Radio Montecarlo.

Además, Blasina adelantó que no votaría a Sanguinetti si este derrotara a Talvi en las internas.

Blasina había expuesto en una entrevista con la diaria en abril algunos de los motivos que lo llevaron a integrar el “equipo productivo” del sector Ciudadanos, que lidera Talvi, resaltando en particular la voluntad por parte del precandidato de respetar la agenda de derechos. Esta postura no la veía “tan clara” en el resto de la oposición, e incluso resaltó que algunos precandidatos se oponen abiertamente a la agenda.

Ayer el ex vocero del movimiento Un Solo Uruguay explicó que comparte algunas preocupaciones con el precandidato colorado, como la necesidad de reformar la educación y el sistema carcelario, o la importancia del agro para la economía uruguaya. No obstante, aseguró no estar interesado en hacer carrera política, aunque sí le interesa “participar en el proyecto de catapultar a Uruguay”.

Sobre la legalización de la marihuana, Blasina cree que “hay cosas que están bien, y cosas que están mal”, ya que si bien hubo un “cambio cultural”, Uruguay debe aprovechar el potencial que tiene el cannabis medicinal. Para el asesor, “es un rubro que para Uruguay puede ser enormemente importante”. “Eludimos al arquero y no nos animamos a patear al arco”, había graficado sobre el tema en abril.