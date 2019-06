Batllistas impedirá que Daniel Bianchi retorne al PC para apoyar a Sanguinetti

El martes, el legislador Daniel Bianchi –sin fueros ni partido– cumplirá con su sanción y podrá volver a ocupar su banca en el Senado. Si bien mantuvo contacto con el ex fiscal Gustavo Zubía, Bianchi aseguró a El Observador que definirá su futuro político luego de las internas.

Bianchi fue expulsado del Partido de la Gente (PG) tras chocar a tres autos mientras conducía alcoholizado en Punta del Este. En los últimos comicios fue electo diputado por el Partido Colorado (PC) e ingresó al Senado tras el fallecimiento de la legisladora colorada Martha Montaner, de quien era suplente. Al ingresar a la cámara alta, abandonó el PC y decidió adherir al partido liderado por Edgardo Novick.

El diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas) descartó la posibilidad de que Bianchi pueda volver a ingresar al PC: “Él tomó una decisión en su momento: reafirmó que se iba a quedar en el PC, y enseguida de que asumió en el Senado se llevó la banca y se fue del partido” al PG, recordó a la diaria. “Ese tipo de actitudes no condicen con la ética que deben tener los dirigentes, así que si él quisiera volver al PC –en lo que me es personal–, voy a pedir que se le rechace la afiliación”, agregó. Asimismo, planteó que en caso de querer volver a filas coloradas, “el partido le puede rechazar la afiliación”. Por eso Rodríguez no ve “para nada viable que él pueda volver al PC”.

En tanto, el sector Batllistas escribió en sus cuentas de redes sociales:

Ante el rumor en #Colonia sobre posible retorno del ex senador Daniel Bianchi al @PartidoColorado puntualizamos que:

Nunca será en nuestro sector #Batllistas ni junto a @JMaSanguinetti

Antes debería comparecer ante el Tribunal de Ética del partido@Ciudadanos2019 @UY_Batllista — Batllistas (@Batllistas_uy) 4 de junio de 2019

Por otra parte, Zubía dijo a la diaria que sólo habló con Horacio Neves, quien fue secretario personal de Bianchi y reflotó la lista 2015, que lideraba el senador y ahora apoya al ex fiscal. Zubía negó que el senador esté vinculado con su lista. También acotó que, llegado el momento, hará las consultas correspondientes en el partido, pero considera que “va a ser muy dificultoso” que Bianchi pueda reincorporarse al partido, debido a las “objeciones” que hay. Consultado sobre si él aceptaría su incorporación, el ex fiscal se limitó a decir: “La opinión definitiva no la puedo dar”.