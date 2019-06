Blancos reservan a Bauzá y Abt para la Concertación en Montevideo

El Partido de la Concertación (PdlC) resurgió y lo hizo en tiempo récord. A fines de abril una no muy numerosa delegación del Partido Colorado (PC) visitó el Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) para preguntarles si finalmente iban a definir reeditar la alianza de la Concertación, implementada por primera vez en las elecciones departamentales de 2015. El encuentro ocurrió pocos días después de que los precandidatos colorados Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi se mostraran a favor del acuerdo, y de que también lo hiciera el postulante nacionalista Luis Lacalle Pou.

Días después, el directorio del PN pidió la opinión a las comisiones departamentales, y el lunes 6 de mayo la Departamental de Montevideo habilitó reeditar la alianza. En paralelo, el PC decidió habilitar el acuerdo, aunque recién después de las internas de este mes será la nueva Convención la que le ponga la firma definitiva a la alianza.

El viernes terminó el plazo de la Corte Electoral para presentar los 500 candidatos a las convenciones nacionales de los partidos: los organismos que proclamarán los candidatos a la presidencia y regirán en sus partidos por cinco años. Por medio del acuerdo blanquicolorado, el PdlC presentó los nombres para que el partido quede conformado y de esa manera pueda competir en las elecciones departamentales de mayo.

A su vez, blancos y colorados evitaron incluir en sus listas a posibles candidatos a las departamentales de Montevideo, en la medida en que, de haberlo hecho, habrían quedado impedidos de participar bajo el lema de la Concertación el año que viene. Dos de los nombres que en el PN suenan con más fuerza para la intendencia no aparecen en ninguna de las listas de las internas: el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Sebastián Bauzá, actual asesor de Lacalle Pou, y el alcalde del municipio Ch, Andrés Abt, ambos del sector Todos. Consultado acerca de la exclusión de Bauzá, el senador Javier García se limitó a decir: “No digo que vaya a ser candidato, pero si quisiera está habilitado”. En tanto, Abt ya había anunciado que reservaría su nombre. En mayo declaró a Subrayado que es un orgullo para él que la gente piense que puede ser el candidato “al segundo despacho más importante que tiene el país”, en referencia a la Intendencia de Montevideo. En filas de Alianza Nacional (AN) –el único sector nacionalista que se opuso al PdlC a nivel departamental–, uno de los que reservaron su nombre fue Álvaro Viviano (Por la Patria), ex director por la oposición del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y ex edil departamental. “Fue una decisión sectorial, meditada y precaviendo por eventuales escenarios que hoy no están claros”, dijo a la diaria.

Gustavo Penadés, líder de la lista 71, mencionó al actual edil Daniel Martínez como otra de las personas que no formarán parte de las listas de las convenciones. Sobre el futuro electoral de estas personas, aclaró que al no entrar en ninguna de las convenciones “eventualmente, si el PdlC naufraga, no quedarán enganchados ahí”, porque si el 30 de junio el PdlC no obtiene al menos 500 votos, no podrá competir en las elecciones. “Una cosa es reservar nombre, y otra es conformar la Convención del PdlC”, explicó Penadés.

En filas coloradas, el ex diputado Aníbal Gloodtdofsky dijo a la diaria que en su partido reservaron, entre otros nombres, a Carlos Desalvo Bellini, ex director de Obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El PdlC se presentará a las internas con la lista 3002 y su precandidato será el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social Julio Herrera.