COFE rechazó las propuestas de la Confederación de Cámaras Empresariales para el próximo período

El Consejo Directivo Nacional de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió una declaración rechazando “tajantemente” las propuestas de la Confederación de Cámaras Empresariales para implementar en el próximo período de gobierno, que esta organización presentó la semana pasada.

Para COFE, las cámaras empresariales pretenden “aumentar los beneficios de los empresarios nacionales y extranjeros, a costa de la pérdida de poder adquisitivo y derechos de trabajadores y pasivos”, y piden que se aplique una serie de medidas como “reducir el atraso cambiario”, que implicaría “devaluar la moneda nacional para que sus costos en dólares se reduzcan, afectando a la mayoría de la población que tiene ingresos fijos, trabajadores y pasivos, y que perderá poder adquisitivo”.

COFE también critica la propuesta de desmantelar el Estado y de no reponer funcionarios públicos al menos durante el próximo período. Para el sindicato, los empresarios tienen como objetivo “aumentar los beneficios del capital haciéndoles pagar a los trabajadores y al pueblo en general costos de la crítica situación que vive el país”, por lo que insta “a todos aquellos que sostienen y respaldan estas propuestas a interiorizarse de los grandes problemas del Estado, a dejar de lado las visiones miopes y economicistas que sólo atienden al déficit fiscal cómo única preocupación de la estabilidad económica y política”.

Según COFE, “en varias reparticiones del Estado la necesidad de funcionarios es tan grande que pone en peligro funciones básicas que hacen también a la seguridad de la población”. Como ejemplo, se pone a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que “hoy se encuentran en alerta máxima por la falta de personal para desempeñar las funciones básicas que tienen en sus cartas constitutivas”.

La confederación de sindicatos expresa que en el Estado existe “falta de personal”, no se llama “a concursos de ascenso”, no se llenan las vacantes y hay “falta de reestructuras administrativas”, lo que “conduce/conducirá a la ineficiencia cuando no a la tercerización/privatización de los servicios que brinda el Estado”. Finalmente, consideran que las propuestas de las cámaras empresariales demuestran “una profunda ignorancia respecto al funcionamiento del Estado”, e impulsan “medidas de todo tipo y en múltiples ámbitos a favor del capital y contra los intereses de los trabajadores y el pueblo”.