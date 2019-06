Cosse dijo que debatiría ella sola con tres precandidatos del Partido Nacional

La precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse confirmó ayer a la diaria que, de ganar las elecciones, trabajará para eliminar la ley de caducidad. “Yo no manejo términos jurídicos, lo que digo es que nos tenemos que sacar de encima la impunidad”, dijo tras participar en una actividad en la Ciudad Vieja.

El anuncio lo había hecho en la mañana de este miércoles en Radio Uruguay, y de noche aclaró que le pidió a un equipo del FA que estudiara lo que hay que hacer para eliminarla. “Quedan temas de prescripciones, es algo que tenemos que hacer para que eso no sea más un lastre para la democracia en Uruguay”, dijo.

La precandidata descartó participar en debates con sus compañeros de partido, porque no le parece correcto, ya que existen “ámbitos en el FA para hablar”. No obstante, resaltó que sí debatiría con precandidatos de otros partidos. “Los debates son entre proyectos; el FA tiene uno, y no tengo ningún problema en debatir con otro proyecto. En el Partido Nacional hay tres o cuatro, así que si se planteara un debate, yo no tengo problema en debatir con tres precandidatos nacionalistas”, dijo.

Sobre la proliferación de noticias falsas, Cosse aseguró que se trata de “una oportunidad nueva para que los periodistas se especialicen en detectarlas”, y aseguró que hay agencias internacionales que están variando su modelo de negocio para especializar equipos de trabajo en busca de verificar las noticias.

Cosse fue victima de una noticia falsa cuando retuiteó que una supuesta estudiante uruguaya había ganado una olimpíada de química. En realidad se trataba de la foto de una actriz de películas porno. Consultada sobre si esto había perjudicado su campaña, dijo: “No me impactó en lo más mínimo, porque eso quiere decir que no veo pornografía”.

La precandidata participó en una movida enmarcada en el Día Mundial del Medio Ambiente, organizada por el comando de campaña, que se trató de una “pintada ecológica” en una de las cebras de la plaza Independencia. Se trataba de estampar mensajes en la calle con un estencil y una hidrolavadora. La precandidata dijo que el cuidado del medioambiente es “una oportunidad para reforzar nuestra matriz productiva, porque los países que nos compran van a exigir cada vez más productos que provengan de procesos amigables con el medioambiente; además, es algo que está estrechamente vinculado con la salud de la gente”.