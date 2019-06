Denuncian que la Intendencia de Artigas devuelve “favores electorales” con sus recursos

El 20 de octubre de 2018 el cantante brasileño Martinho da Vila dio un espectáculo en el estadio Matías González de Artigas. Según documentos de la Intendencia de Artigas (IA), en el evento se gastaron 3.705.864 pesos –más de 100.000 dólares–, pero la comuna recaudó 976.460 pesos –poco más de 27.000 dólares–.

El año pasado, el primero en cuestionar el gasto y hacer un pedido de informes a la IA fue el edil colorado Francisco Bandera, pero luego otros ediles se sumaron a los cuestionamientos. El 10 de mayo de este año la Junta Departamental aprobó el pedido de dos auditorías: una al Tribunal de Cuentas y otra a la Auditoría Interna de la Nación. Además, se decidió convocar a la Asamblea General al director de Hacienda de la comuna, Antonio Brum, y al contador municipal, José Enrique Artola.

El edil del Frente Amplio (FA) Leandro dos Santos dijo a la diaria que con las auditorías esperan confirmar que no hubo llamado a licitación ni contrato con el artista ni con la productora. De hecho, hubo tres pedidos de informes anteriores: uno solicitado por Bandera, otro por Dos Santos y un tercero de Ruben Salvador, que, al igual que el intendente Pablo Caram, es del Partido Nacional (PN).

En una de las respuestas a los pedidos de informes, fechada el 20 de abril de este año, Ana Morales Generali, escribana y asesora de la IA, señaló que la “Oficina [Reguladora de Trámites] no cuenta con archivo de copia del contrato con el artista y su productora, en virtud de que no le fue solicitada la redacción del mismo”. En la respuesta a otro de los pedidos, del 22 de marzo de este año, la directora de Cultura, Turismo y Deporte de la comuna, Karolina Gómez, señala: “Esta Dirección no estuvo involucrada en el evento de referencia [recital de Da Vila], por lo que desconoce si hubiere algún funcionario que desempeñó tareas de promoción del mismo”.

Dos Santos se preguntó: “¿Cómo un gasto de esta naturaleza no pasa por la institucionalidad? Es gravísimo y amerita un juicio político”, dijo. El edil afirmó que la idea de este show fue de Emiliano Saravilla, secretario particular de Caram, porque organiza espectáculos en distintas localidades, que “venían dando resultado, y se embalaron”.

En tanto, el intendente Pablo Caram (PN) declaró a la diaria que no tiene nada que esconder y que el contrato con Da Vila fue celebrado con la organización Mundo Afro. Sobre las denuncias de los ediles, dijo: “El día que hagan algo como la gente yo me voy a quedar contento. Están para la chiquita, nunca presentaron un proyecto ninguno de los 31, los míos y los otros, están sólo para controlar gastos. No defienden al gobierno y están en la cómoda”.

UTE, estudios y otros gastos

Además del caso del cantante brasileño, el edil frenteamplista asegura que la IA aprueba gastos que no le corresponden. Según documentos a los que accedió la diaria, la IA aprobó en abril de este año un apoyo económico de 2.000 pesos mensuales –entre abril y diciembre– para una joven de Artigas que estudia en Salto. Además, la comuna paga la factura de UTE de una señora “por no contar con los medios económicos necesarios”, ya que está “en extrema necesidad y tiene un hijo discapacitado”.

Para Dos Santos, hay cientos de estudiantes que cursan en otros departamentos, por lo que aprobar de esa forma un apoyo especial es “una discriminación”. “No es el cometido del gobierno departamental hacer ese tipo de cosas: para eso están las becas”, dijo, y destacó que tanto UTE como OSE, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, tienen mecanismos para exoneraciones. “La gran mayoría de estas cosas son utilizaciones político-electorales, que en estos meses han recrudecido”, acotó.

Caram afirmó que la IA está para ayudar a “la gente que realmente tiene necesidad” y agregó que debe enfrentarse a “casos extremos”, porque se trata del departamento con el mayor índice de desocupación del país. “A mí por día me llegan 600 personas a pedir trabajo”, dijo. Consultado sobre cuáles son los mecanismos para la aprobación de este tipo de gastos, dijo: “Todas las decisiones las tomo yo. Acá todos nos conocemos y sabemos quién es el que va a buscar un pasaje para venderlo –en ese caso no se lo damos– y el que realmente lo necesita”.

Dos Santos denunció como una “maniobra política” un contrato con la empresa del ex futbolista y entrenador Mario Saralegui para el proyecto Tendiendo Redes. Según el documento de la comuna, el objetivo del programa es “promover el desarrollo integral de los niños”. La remuneración mensual, por un año, para la empresa del ex futbolista es de 116.740 pesos.

El edil del FA también acusó a Caram de tener más de 20 funcionarios cobrando salarios de director o subdirector. “Por la vía de los hechos están evadiendo todo tipo de normas y le pagan a un montón de gente, cuando en el organigrama hay sólo nueve direcciones”, dijo. Caram negó que tenga más directores de los que debería, pero admitió que hay personas que cobran lo mismo que un director o que un subdirector, “de acuerdo a la gestión, por la tarea y por un tiempo determinado”, afirmó.

A pesar de las acusaciones que llegan de la Junta Departamental, el intendente asegura que en su administración no hay ninguna irregularidad: “Me he mandado muchas joditas, pero todas en el terreno sentimental, en la vida pública, con dinero ajeno; soy lo más prolijo que hay”.