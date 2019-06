Los diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Carlos Varela solicitaron al presidente de la Comisión Especial de Asuntos Municipales de la cámara baja, Sebastián Andujar, que se traten las “graves denuncias” realizadas por concejales oficialistas en torno a la utilización de la infraestructura del Municipio Ch para convocar a un acto político del Partido Nacional (PN).

El caso volvió a reflotar la semana pasada, luego de que la bancada del Frente Amplio del Concejo Municipal del Municipio Ch presentó las conclusiones de su investigación sobre el tema. El 4 de abril, una mujer denunció durante el Cabildo Abierto del municipio que recibió una llamada desde el organismo para invitarla a un acto del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou y la Lista 71, que integra el alcalde Andrés Abt. A partir de un pedido de acceso a la información pública a la Intendencia de Montevideo (IM), se constató que se hizo una llamada desde la secretaría de Abt al celular de la denunciante.

El alcalde dijo en conferencia de prensa que llevaron a cabo una investigación administrativa en el organismo y, si bien se determinó que se llamó desde uno de los internos de la secretaría del organismo al celular, no se pudo comprobar que se haya convocado a la denunciante a un acto político. También negó que hayan sido usadas las bases de datos o los recursos del municipio para convocar a ningún acto político partidario. En paralelo, la Secretaría General de la IM inició una “investigación jurídica” para analizar los hechos.

Núñez sostuvo que “se confirmó” que la llamada fue realizada desde el Municipio Ch y por lo tanto es necesario “investigar por qué se utilizó la infraestructura municipal para una convocatoria político-partidaria”. Asimismo, expresó que esperan establecer un calendario de citaciones a actores involucrados, en particular al alcalde Abt y a la Secretaría General de la IM, para tener más insumos.

En la conferencia de prensa, Abt cuestionó la manera en la que el FA había manejado el tema, y expresó: “Lo que está claro es que el FA no tolera que nos esté yendo bien en el Municipio Ch. Creen que son los únicos que pueden llevar adelante una gestión acorde y buena en Montevideo”. Núñez entiende que la denuncia fue ratificada, y “eso es lo que le tiene que preocupar al alcalde”.

Otro frente

El lunes, sesionó por primera vez la comisión investigadora de la Junta Departamental de Montevideo que analiza la denuncia que involucra a Agustín Lescano, alcalde del Municipio E y dirigente de la lista 404 del PN. En marzo, Búsqueda consignó que Lescano fue denunciado por Lorena de León, de la lista 40, del PN, ante la Policía y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por discriminación y soborno para que renunciara a su cargo, con el objetivo de que Nicolás Motta, su suplente, ocupara el lugar. El edil frenteamplista Mariano Tucci, quien preside la investigadora, dijo a la diaria que el alcalde compareció a la investigadora y respondió las preguntas de la bancada oficialista en su totalidad. No obstante, a su entender, las “respuestas no fueron satisfactorias”. A su vez, aseguró que tratarán de manera “responsable” el tema, por lo que no quiso brindar más explicaciones.



La INDDHH solicitó a la Junta la conclusión de la investigadora para luego expedirse.