La campaña del senador y líder del Nuevo Espacio (NE) Rafael Michelini apuesta fuerte a la cercanía y el contacto directo con los electores. Una prueba de esto son las miles de preguntas que respondió vía Whatsapp a las personas que le escribieron. El legislador explicó que “la idea de responder personalmente las consultas de la ciudadanía surgió cuando me di cuenta de que en mi partido ya prácticamente no me llama nadie, y ni que hablar desde la oposición”. Si bien Michelini reconoció que mucha gente envía preguntas en broma, también indicó que muchos lo consultan en serio. “Eso sí: mis respuestas son muy poco serias, como todo lo que digo yo, ya sea por Whatsapp, en el Parlamento o en la televisión. No lo hago a propósito, me sale así”.

Un sondeo de opinión reveló que la estrategia de Michelini logró darle mucha visibilidad, aunque en términos de imagen los resultados no fueron exactamente los que se buscaban. Según explicó uno de los responsables del estudio, “los encuestados destacaban la simpatía de Michelini, así como su humildad y su calidez, pero cuando les preguntábamos si lo preferían como senador o como amigo, la respuesta fue contundente: 85% lo prefiere como amigo”.

Desde el NE reconocieron que el resultado de la campaña “no era el que esperábamos”. De todas maneras, consideran que “se puede sacar algo positivo de todo esto”: “Capaz que no conseguimos que renueve su banca, pero con esa calidez el Rafa perfectamente se podría convertir en el heredero de Omar Gutiérrez en los medios”.