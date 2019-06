La campaña sucia dentro del Partido Nacional (PN) no cesa; este martes se conocieron nuevos audios de una encuesta falsa a cargo de “Fundación Latinoamericana para la promoción de la democracia”. En esta oportunidad, la víctima fue el precandidato Luis Lacalle Pou (Todos), al que se lo acusa de estar “muy desesperado por las encuestas” y de querer que el precandidato Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) se baje de la campaña electoral. Además, el falso encuestador le pregunta a la persona que graba la llamada si considera que el precandidato debe ser sometido a un “antidoping para saber si sigue consumiendo drogas”. En filas nacionalistas denuncian que estas estrategias políticas son un ataque a la democracia.

Las preguntas

Algunas de las preguntas hechas por el falso encuestador a una mujer que grabó la conversación fueron: “Lacalle Pou no ha sido alguien gentil con el senador Larrañaga, siempre lo ha visto como una empleado y ha dicho que no apoyará la campaña Vivir sin Miedo. ¿Usted cree que una persona con dignidad como Jorge Larrañaga puede aceptar que una gente con menor preparación como Luis Lacalle Pou lo desplace de la candidatura?”.

“Luis Lacalle Pou confesó que consumía cocaína y marihuana, y los médicos y expertos dicen que si no hubo un tratamiento adecuado nada garantiza que sea una persona recuperada de esas adicciones. Él dice que haber entrado a trabajar en la política le ha ayudado a superar su enfermedad. Sin embargo, en sus apariciones públicas se le ve excitado, se exhibe intolerable y agresivo, y su circulo privado ha reconocido que padece períodos prolongados de depresión. ¿Usted cree que Lacalle Pou debe presentar un examen antidoping para saber si sigue consumiendo drogas?”.