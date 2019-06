Goñi anunció que citará a empresas de redes sociales al Parlamento por “campaña sucia”

El diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi (Todos) solicitó que empresas internacionales como Google, Facebook,Twitter y Whatsapp comparezcan ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración para que respondan sobre la “campaña sucia” que, a su entender, se está desarrollando en Uruguay.

El legislador explicó a la diaria que la convocatoria se hace a efectos de saber “cuáles son los mecanismos que las empresas requieren para que la información no se borre y se pueda individualizar en el menor tiempo posible a los responsables”.

El martes, El Observador informó sobre una encuesta en la que se decía que el precandidato del PN Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) ocupa el tercer lugar en la interna y no tenía “posibilidad alguna de ganar”.

Este miércoles Larrañaga participó en el desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y, tras la disertación, expresó que con el PN “no se jode”. “No acuso a nadie ni me manejo con sospechas. Son cosas vergonzosas que no pueden suceder en el país y en democracia. Y no son compatibles con nuestro Partido Nacional”, dijo. También la presidenta del Honorable Directorio del PN, Beatriz Argimón, anunció que realizaría una denuncia por este caso.

Goñi intentó desvincular a su partido de esta situación y de otros ataques que ha recibido el precandidato que apoya, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou. “Puede haber otros grupos u otros intereses de que gane tal o cual candidato en una interna”, dijo, y estimó que “ningún grupo integrado al sistema democrático de partidos está apoyando este tipo de acciones”.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación aseguraron a la diaria que una dificultad para investigar este tipo de denuncias es que que las empresas de Estados Unidos se amparan en la primera enmienda de su Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de prensa.

En filas frenteamplistas, el presidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, José Carlos Mahía, aseguró a la diaria que el Frente Amplio (FA) también ha sufrido difamaciones. Luego recordó algunos casos de información falsa como los rumores sobre que el hijo del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, era “gerente general de Antel y nunca lo fue”; cuando el nacionalista Jorge Gandini publicó una foto, en 2016, de una supuesta ruta en mal estado de Uruguay, y en realidad se trataba de un camino de Río Grande do Sul; o cuando el diputado colorado Germán Cardoso publicó una foto en Twitter del festival de Woodstock de 1969 asegurando que se trataba del primer encuentro de Un Solo Uruguay, en enero de 2018.

Para el frenteamplista, lo que hay que analizar es el dinero que se está gastando en estas elecciones, en especial en el caso del PN. “La riqueza propia no justifica, a veces, el origen de los fondos”, sostuvo. Además, dijo que el gasto en esta interna es “desproporcionado” y que es necesario transparentar la inversión, aunque esta sea de Juan Sartori, porque “es el lema Partido Nacional y como tal deben hacerse responsable”.