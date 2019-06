Grupo de los intendentes no apoyará a Sartori en la convención si gana sin mayorías para proclamarse precandidato

“Yo voy a trabajar hasta el último día de esta campaña [...] con las ganas de conseguir el apoyo de tanta gente para que podamos ganar, según las reglas por más del 10% de diferencia, y que no haya que andar pensando en otra cosa”, dijo el sábado el precandidato del Partido Nacional Juan Sartori. El comentario no es casual, ya que algunos dirigentes no están dispuestos a apoyarlo en la Convención Nacional en el caso de que resulte ganador de la interna sin las mayorías para convertirse en precandidato. La Constitución establece que si ninguno de los precandidatos lograra los requisitos para ser postulado directamente a la presidencia (mayoría absoluta, o más de 40% superando por 10% al segundo), la Convención Nacional deberá definir la cuestión.

Fuentes de Mejor País, sector que lleva como precandidato al intendente de Maldonado Enrique Antía, aseguraron a la diaria que no están dispuestos a votar a Sartori en el caso de que sea la Convención la que tenga que definir el precandidato. En una entrevista a la diaria concedida en mayo, Antía había dicho, respecto de esta posibilidad, que “no es el que gana gana” y que “si hay un precandidato que gana por 1%” y “el resto del partido entiende que no es el mejor”, debe ser otro quien compita en las nacionales. Días después, Antía cuestionó directamente a Sartori y dijo en declaraciones recogidas por El País que “el Partido Nacional es una colectividad política responsable e importante, como para andar haciendo propuestas que engañan a la gente”.

La misma visión sobre Sartori existe en Alianza Nacional, el sector liderado por el precandidato Jorge Larrañaga, aunque sus dirigentes han sido durante las últimas semanas más discretos a la hora de cuestionar al empresario. Desde filas aliancistas aseguran que trabajan para salir primeros o segundos en la interna, porque si Sartori ganara, “comprometería seriamente las chances en octubre”.

Consultado sobre el eventual apoyo del empresario en la Convención, el diputado de Alianza Nacional Pablo Abdala dijo a la diaria que su sector no se preocupa por “hipótesis de laboratorio”, y consideró que las posibilidades del empresario “son escasas o nulas”. “No es un tema que esté planteado, no es un motivo de conversación”, aseguró. De todas formas, sostuvo que los resultados en las internas se deben respetar: “No se puede cambiar en la liga lo que no se ganó en la cancha”.

En tanto, el precandidato Carlos Iafigliola (Movimiento Adelante) dijo a la diaria que de tener que apoyar a alguien en la Convención, el único que le genera dudas es Sartori. “Es con el único que no lo tengo claro, porque no lo conozco. Con Luis [Lacalle Pou] y con Jorge [Larrañaga] milité y los conozco; respeto su trabajo. Lo mismo con [Enrique] Antía. Con los tres he debatido en estos 15 años, son compañeros que respeto y tomaría la decisión [de votarlos en la Convención] con total tranquilidad”, dijo.