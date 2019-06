Grupo Radar: Talvi supera a Sanguinetti, Lacalle Pou amplía distancia con respecto a Sartori y Andrade se acerca a Cosse

La encuestadora Grupo Radar presentó en VTV Noticias algunos de los resultados de su última encuesta, que proyecta victorias de Ernesto Talvi, Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez.

En la interna del Partido Colorado (PC) Talvi aparece con 52% de intención de voto, por delante de Julio María Sanguinetti, con 40%. Esto indica que Talvi mantuvo el mismo respaldo que a comienzos de junio, mientras Sanguinetti cayó dos puntos porcentuales.

En el Partido Nacional (PN) Lacalle Pou lidera con una intención de voto de 43%, seguido por Juan Sartori, con 29%, lo que implica una distancia de 14 puntos porcentuales. A inicios de junio la diferencia entre ambos, también a favor de Lacalle Pou, era de nueve puntos porcentuales. Las encuestas previas de Radar mostraban a Sartori creciendo, pero en las últimas semanas esa tendencia parece haberse detenido, a la vez que sí aumentó la intención de voto de Lacalle Pou.

La interna nacionalista cierra con Jorge Larrañaga con una intención de voto de 21% y Enrique Antía con 6%, ambos con una reducción de un punto porcentual con respecto a principios de junio.

La de Radar fue la primera encuesta que trajo novedades en el Frente Amplio (FA), donde Óscar Andrade se arrima a Carolina Cosse por el segundo lugar en la interna, que sigue siendo liderada por Martínez. Los porcentajes de intención de voto son 38% para el ex intendente, 25% la ex ministra y 24% el secretario general del sindicato de la construcción. La lista la cierra el ex presidente del Banco Central, Mario Bergara, con 12%.

Esto muestra un crecimiento de Andrade de seis puntos porcentuales en el último mes y medio, y una caída de todos los demás candidatos: dos puntos porcentuales en el caso de Martínez y Bergara y uno en el de Cosse.

La evolución de la intención de voto según las distintas encuestadoras puede verse en este enlace.