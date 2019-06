Jerarca del MVOTMA: se necesitan 100 millones de dólares por año para solucionar “precariedad” en la vivienda

Duplicar el actual presupuesto en vivienda, engrosar la inversión anual en esta área y generar políticas de Estado que trasciendan a los partidos que están en el gobierno son algunos de los caminos que identificó la coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Cecilia Cairo, para solucionar las situaciones de “precariedad” en la vivienda que sufre el país.

Cairo visitó la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión el jueves 6 para comentar el proyecto de ley sobre primera infancia presentado por la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg. Consultada por la problemática de la vivienda en relación con la primera infancia, ilustró las carencias presupuestales del ministerio: funciona con 0,45% del Producto Interno Bruto, “casi lo mismo con lo que hoy cuenta el Ministerio de Economía y Finanzas, que no cumple funciones territoriales”.

La jerarca resaltó la necesidad de “duplicar el presupuesto” de la cartera, ya que “los montos para resolver un importante problema de infraestructura y de degradación urbana implican demasiado dinero”. “Y si no pensamos esto como una política de Estado a largo plazo con la que vayamos resolviendo esta situación y controlando que no existan nuevas ocupaciones en ninguno de los departamentos del país, para que dicha precarización no exista más, estaremos frente al problema de que siempre correremos de atrás”, agregó.

Finalmente, Cairo sostuvo que lo mínimo que requerirían estas políticas públicas para resolver esta situación son 100 millones de dólares por año, lo que “no se gasta fácilmente”. “Si no lo pensamos a diez o 15 años, para realmente tener una ciudadanía que esté contemplada en todos los sentidos, esas familias que viven en situación de precariedad no tendrán salida”, afirmó.