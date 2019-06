"La Mañana" vuelve hoy en forma de semanario

La asociación resulta inevitable. Pedro Manini Ríos –abuelo del precandidato por el partido Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos– lo fundó en julio de 1916. Hoy, luego de 20 años sin publicarse, el diario La Mañana vuelve en forma de semanario. La presentación tuvo lugar ayer en la sala Reconquista del hotel NH Columbia, en la rambla sur, y estuvo a cargo de quienes encabezan el proyecto: Manuela y Hugo Manini, además del periodista Marcos Methol.

A pesar de la evidente cercanía entre quienes están al frente de la iniciativa y el candidato de Cabildo Abierto –a esto se suma que Methol es el secretario de este partido–, el nuevo semanario no tendrá una identificación partidaria, aseguró durante el lanzamiento Hugo Manini Ríos. “Pretendemos ser plural y objetivos”, dijo, resaltando la participación de dirigentes de algunos de los partidos como “columnistas” en el ejemplar que circula hoy. “Ser objetivo o ser pluralista no quiere decir publicar todo lo que te llegue, sino que no vas a tomar partido”, aclaró el hermano del precandidato, y agregó: “Vamos a tratar de darles cabida a lo que digan el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Independiente o el Partido Colorado”. “Sin perjuicio de eso, vamos a no ser hipócritas: todos tenemos nuestro corazoncito”, concluyó.

Además de las ediciones impresas de los miércoles, se podrá acceder a los contenidos del semanario en versión digital. En la web, dijo Hugo Manini Ríos a la diaria, además de recoger la información de los miércoles, se incorporarán “comentarios de hechos del diario vivir”, ya que “noticias a todo el mundo le sobran”.

Al relanzamiento asistió Guido Manini Ríos. El precandidato de Cabildo Abierto aseguró a la diaria que los temas se tratarán “con objetividad, y no sesgadamente como cierta prensa los toca”.