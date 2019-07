Lacalle Pou anunció que Beatriz Argimón será su compañera de fórmula

En su discurso en la sede del Partido Nacional, el candidato a la presidencia de esa formación, Luis Lacalle Pou, anunció que la presidenta del partido, Beatriz Argimón, será su compañera de fórmula.

El PN "le ofrece [al país] una gran mujer que cumple con los requisitos exigidos para ser una buena candidata a vicepresidente", agregó Lacalle Pou. Agregó que "el partido de la responsabilidad" propone a una mujer que "cumple con las condiciones que anunciábamos: capacidad negociadora, conocimiento jurídico y del Parlamento, buen humor, buen poder negociador". "Tenemos a una gran futura vicepresidenta de la República", añadió.

Además, Lacalle Pou agradeció a los demás precandidatos que "la impulsaron" y "le dieron el ok" para que fuera designada como su compañera de fórmula.

Antes de este anuncio, Lacalle Pou habló en su sede de campaña. Allí reivindicó la política: "Yo quiero y cuido a la política", dijo, tras considerar que esta es cada vez más una "actividad colectiva". Además, sostuvo: "La política bien entendida te tiene que hacer mejor persona, si no la estás haciendo mal". "Me han hecho un mejor político, pero me han hecho sobre todo mejor persona", afirmó ante sus seguidores.

Posteriormente, en la sede del PN, Argminón le dio la palabra tras asegurar que "hoy ganó la democracia" y que hablaría "el elegido de la ciudadanía nacionalista".

El candidato empezó asegurando: "desde que se conocieron los resultados, yo no tengo más sector". "Uruguay empezó a decidir un cambio de gobierno", consideró, y el próximo será "un gobierno multicolor" en el que se necesitará "mucha humildad" para avanzar. Contó que habló con los ganadores de los otros partidos de la oposición, "con quienes seguramente en estos meses tengamos que buscar coincidencias".

Lacalle Pou consideró que el surgimiento de nuevos partidos "lejos de dividirnos nos tiene que impulsar a la nueva definición de tolerancia, de entendimiento, que es el cerno del PN, que es la libertad de cada uno".

Antes de anunciar la fórmula electoral, dijo que el país "tiene problemas" y que el próximo será un gobierno "complejo", pero también consideró que hay que "renovar el optimismo que los uruguayos necesitan". "Uruguay necesita una inyección de optimismo ese es el desafío", añadió.