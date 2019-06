Lacalle Pou reconoció que Sartori lo financió en la interna de 2014

El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou admitió en una rueda de prensa ayer en Canelones que su competidor Juan Sartori lo apoyó financieramente para la elección interna de 2014 y consideró que la interna del Partido Nacional (PN) bajará la tensión en los próximos días. “De acuerdo a algunas conversaciones que han tenido con compañeros y compañeras -gente del Directorio-, estoy seguro que vamos a bajar los decibeles, si entendemos realmente el desafío que tenemos por delante en el PN que es encabezar un gobierno multicolor”, expresó el precandidato. Según sostuvo, de darse esto, “van a quedar estos 17 días de interna normalmente”.

Para Lacalle Pou, el intercambio de cartas de Sartori con el Directorio “son distintas formas de manifestarse y compartir o no compartir algunas cosas” y “si se hace dentro de las diferencias normales no hay problema y no me asusta”. “Lo que debería preocuparse es si entra en temas personales, pero yo estoy tranquilo”, sostuvo.

Finalmente, admitió que Sartori lo apoyó económicamente en las elecciones internas de 2014, cuando le ganó imprevistamente al también senador Jorge Larrañaga. “Ya lo había dicho”, aseguró.