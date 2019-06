Larrañaga sobre posible triunfo de Sartori en la interna: “es una decisión, yo no lo voy a votar“

Esta noche, tras un acto de homenaje a Manuel Oribe en Montevideo, el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga se refirió a su par Juan Sartori y a su posicionamiento en la interna blanca.

“Yo al señor Sartori no lo voto ni para edil en San Gregorio de Polanco. Yo con Sartori no voy a negociar nada", dijo Larrañaga al final de la actividad, en rueda de prensa. El líder de Alianza Nacional cuestionó los métodos utilizados por el empresario devenido en político para competir en la interna, y recalcó: “Tengo la condición de haber luchado por mi partido, y amo a mi partido. Cuando hay algo que no supera la condición de los principios, no va. Y realmente los métodos que ha utilizado el señor Sartori en esta campaña electoral son una vergüenza. Y no son del Partido Nacional. Esto es una decisión personal, yo no lo voy a votar".

También cuestionó a las encuestas que lo ubican en un tercer lugar en las interna de su partido y reiteró que él será el candidato elegido por los nacionalistas: "Hemos recorrido el país y en esa recorrida emerge este optimismo que tenemos. No sale de una burbuja, sale de las miles de entrevistas que hemos tenido, de los actos multitudinarios que hemos tenido en el interior del país".

Por su parte, en el cierre de campaña en Las Piedras, Luis Lacalle Pou (Todos) dijo que supieron relacionarse “en base al respeto y en base a coincidencias”. Lacalle Pou calificó el proceso electoral de “natural” y dijo que quienes están seguros de sí mismos “no tienen temor de relacionarse con otros”.

Sobre la propuesta programática de Todos, dijo que trata de “soluciones justas y posibles”. “Discutimos si era posible, si era justo [...]. Fuimos austeros en el compromiso porque lo queremos cumplir a rajatabla”, declaró.