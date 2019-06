Manini salió al cruce de Sanguinetti: “Con aire de semidiós del Olimpo nos critica de fragmentar a la oposición”

A pesar de la llovizna, un montón de personas aguardaban este viernes con banderas en la calle frente a la novel sede de Cabildo Abierto (CA), en Jackson y Constituyente. El ex comandante en jefe del Ejército y actual candidato, Guido Manini Ríos, fue recibido con aplausos y cánticos. Antes de arrancar, le dedicó unos minutos a las selfies y a saludar a sus militantes.

“Es ahora Uruguay”, arengó el presidente del partido, Guillermo Domenech, al tomar el micrófono en la vereda del local. Recordó que en marzo se realizó la asamblea en la que le ofrecieron a Manini Ríos que fuera candidato: “Parecía una quimera, pero en estos tres meses demostramos que la quimera se hizo realidad”.

Luego se refirió a la integración de CA y recalcó que se trata de un partido que “reúne a la gente del pueblo, que no son profesionales de la política, pero tienen muy claro a dónde ir”. También habló sobre el perfil de su electorado: “Aceptaremos y aceptamos a aquellos buenos orientales que vienen de la tradición saravista, batllista y seregnista” y llamó a “defender” los votos de CA en las elecciones internas.

A su turno, Manini también le habló a sus posibles votantes. Según su opinión, es necesario no “ceder a la tentación de votar a otro partido” en las internas de junio, porque CA necesita sus votos. Luego cuestionó que se los tilde de “encubridores de criminales, fascistas, retrógrados” y dijo que todos estos “ataques” muestran la “impotencia que tienen ante sus ojos”. “CA no es más de lo mismo y ellos lo saben”, afirmó. Subrayó que no les cabe ninguna etiqueta. “Nos quieren etiquetar, nos quieren decir que pertenecemos a la derecha, a la extrema de derecha o que somos el partido militar, algunos nos comparan con la izquierda, con Chávez […]. Buscan debilitar nuestra posición porque están nerviosos con el avance del CA”.

Subrayó que las críticas las recibe desde la izquierda pero también desde la derecha: “También han aparecido sesudos políticos, con muchísima experiencia, que con aire de semidiós del Olimpo nos critica de fragmentar a la oposición y poco menos sugieren que somos un invento del Frente Amplio para debilitar a la oposición”, señaló, en una clara referencia al precandidato colorado Julio María Sanguinetti, quien ha remarcado en varias oportunidades que la aparición de partidos perjudica a la oposición porque la fragmenta. Luego en rueda de prensa, recalcó que se los ha atacado desde todo el espectro político, pero precisó que hay quienes lo acusan de “fragmentar” y sostuvo que “en definitiva es la ciudadanía con su voto la que decidará qué partido tiene que seguir adelante y cuál no”. Consultado sobre las negociaciones con los partidos que integrarán el bloque opositor, Manini señaló que “hoy no están hablando de negociar con nadie”, porque han elegido una opción “independiente”. “Nosotros estamos convencidos que vamos a ser parte de la opción de la alternativa y vamos a ir al balotaje de noviembre y después veremos con quién haremos algún tipo de acuerdo”.

El candidato de CA dijo a la diaria que tienen “algunos nombres en mente” para completar la fórmula, pero que todavía no se ha decidido nada formal. Consultado sobre si es posible que el candidato a vicepresidente no sea integrante de CA, Manini respondió: “Sí, por supuesto, eso lo decidirá la convención que se elije el 30 de junio y puede decidir cualquier nombre, puede ser de Cabildo o de fuera de Cabildo”.