Militantes ex CAP-L de Canelones formaron la Corriente Frenteamplista Canaria

El simbólico Don Quijote en bicicleta portando la bandera del Frente Amplio (FA) que representaba a la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), grupo fundado por el fallecido ex ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, como consecuencia de un desgajamiento del Movimiento de Participación Popular (MPP), se convirtió en una bicicleta sola con una rueda roja y otra azul, para identificar a la Corriente Frenteamplista Canaria (CFC), un nuevo grupo, por ahora departamental, que se presenta a las elecciones internas con las listas 363 y 1363. “Básicamente, somos el mismo colectivo que salió de la CAP-L hace unos años en Canelones; nos mantuvimos militando juntos todo este tiempo y ahora, en el marco de la internas, le dimos como un redimensionamiento al espacio”, explicó a la diaria Nicolás Pereira, ex diputado de la CAP-L y cabeza de las dos listas de la CFC. El ex legislador contó que tienen “aspiraciones de construir algo a nivel nacional en algún momento”, pero por ahora son “un conjunto de compañeros sólo de Canelones” y por eso “incluso en la denominación le pusimos ‘canaria’ para identificarnos claramente con el departamento”.

Pereira recordó que dejaron la CAP-L a fines de 2016 luego de “un proceso de desgaste interno que venía de tiempo atrás”. “Era una decisión que estaba latente, pero decidimos acompañar en todo el ciclo electoral al Ñato [Fernández Huidobro] en la CAP-L, básicamente para no abandonarlo en medio de la tormenta del proceso electoral pasado. La principal razón fue que el debate democrático interno estaba bastante deteriorado y entendimos que no teníamos más espacio. Casi todas nuestras posiciones eran minoría y terminaban generando algún tipo de conflicto. Preferimos construir algo aparte y dejar de ser una piedra en el zapato”, agregó.

La CFC apoya la precandidatura presidencial del comunista Óscar Andrade y en la lista 363 están integrados los militantes canarios del Encuentro Independientes con Andrade, que en el resto de los departamentos se presenta con la lista 1808. “En octubre de 2014, la CAP-L tuvo una expresión electoral a la Cámara de Diputados en Canelones junto con el Partido Comunista [PCU], con la lista 10017373. En el departamento tenemos un muy buen relacionamiento con la gente del PCU en distintos espacios como la militancia frenteamplista, y en los movimientos sociales, hay como un acercamiento natural”, explicó Pereira. El ex diputado reconoció que como la gran mayoría del grupo militó en el MPP y luego en la CAP-L, “podía entenderse como natural” que apoyaran a Carolina Cosse, pero cuando surgió la candidatura de Andrade, constataron “que ponía algunos acentos en algunos puntos” con los que tenían “grandes coincidencias”: “Una izquierda más movilizada, más cerca de los movimientos sociales, discutiendo con la gente cuáles son los desafíos del futuro”. Para Pereira, “hacía falta” poner el acento “en algunos énfasis del programa” del FA “como lo hace Óscar”, y según el ex diputado esta candidatura “aporta a generar un espacio dentro del FA que en los próximos años va ser importante”, porque si se conquista un cuarto gobierno “vamos a estar atravesados por un debate” y hay que profundizar “la inversión en vivienda”, en políticas sociales, porque “hemos invertido mucho”, pero “resta mucho por hacer”.