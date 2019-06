Ministerio del Interior vuelve a estar en la mira de la oposición tras fuga de Morabito

El vicepresidente del gobierno italiano y ministro del Interior de ese país, Matteo Salvini, reclamó explicaciones al gobierno uruguayo por la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito el lunes de noche de Cárcel Central. El recluso iba a ser extraditado a ese país en los próximos meses.

Por medio de un comunicado, Salvini sostuvo que “es desconcertante y grave que un criminal como Rocco Morabito, capo de la ’Ndrangheta [mafia calabresa], haya logrado escapar de una cárcel de Uruguay mientras esperaba a ser extraditado a Italia”. Salvini dijo que buscará “aclarar totalmente” la situación, y que pedirá “explicaciones inmediatas” al gobierno uruguayo, y reclamó “dar caza” a este delincuente, “esté donde esté”.

Morabito escapó en la madrugada de ayer de Cárcel Central junto con otros tres criminales internacionales: Bruno Ezequiel Díaz, detenido por homicidio a solicitud de la Justicia argentina; Matías Sebastián Acosta, a la espera de su extradición desde Brasil, y Leonardo Abel Sinópoli, detenido por falsificación de documento y hurto, y solicitado también desde el país norteño. Todos estaban en celdas distintas. Los reclusos se escaparon de la cárcel tras hacer un boquete en la celda que les permitió salir a la azotea del establecimiento. Fueron a parar al apartamento de una vecina del edificio lindero, a la que le pidieron las llaves para escapar a la calle y le robaron algo de dinero de la billetera, aunque sin amenazas, según dijo la propia vecina en una entrevista con El País.

En el Ministerio del Interior (MI) se están llevando adelante dos investigaciones en simultáneo para determinar cómo se desarrolló la fuga y quiénes fueron los responsables, dijo la directora del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Mary González, al portal Ecos. Autoridades del MI se limitaron a decir que no realizarán declaraciones mientras exista una investigación en curso. En otros niveles de gobierno, sin embargo, el hecho fue calificado de “gravísimo” y no descartan cambios en jerarquías dentro de la cartera.

Morabito, que es conocido como el “rey de la cocaína de Milán”, fue capturado en setiembre de 2017 en Punta del Este, donde estaba viviendo desde hace una década con pasaporte falso. Estaba condenado por más de 30 años por varios delitos, como asociación criminal y tráfico de drogas.

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, explicó a la diaria que el caso de Morabito estaba en la órbita de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ya que su defensa había presentado un recurso de casación. “Como hubo una fuga, se paraliza el proceso”, explicó, dado que “no podés seguir un proceso con la persona ausente”.

El 6 de junio de 2018, inteligencia penitenciaria le había presentado un documento al INR con detalles de una posible fuga de Morabito, informó ayer VTV Noticias. Según consignó el informativo, el MI tomó conocimiento del documento ayer.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que el tema no había sido tratado en la sesión de ayer del gabinete. “La verdad es que no nos estamos ocupando de esos temas”, sostuvo. Otros cuatro ministros del gabinete confirmaron a la diaria la ausencia del caso en el orden del día de ayer.

En campaña

En la recta final de las elecciones internas, la oposición política no dejó pasar el hecho. La oportunidad fue aprovechada por el precandidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien en una entrevista con Radio Montecarlo aprovechó el episodio para insistir en su propuesta de una cárcel de “alta seguridad” gestionada por militares. “Lo de hoy es una demostración más de la total incapacidad que se tiene en los últimos años para manejar este tema, y creemos que es fundamental la implementación de esta cárcel”, dijo el ex comandante en jefe del Ejército. Para Manini Ríos, la posible fuga de Morabito debió preverse, tomando medidas especiales de seguridad que no se llevaron a cabo. Manini Ríos pidió la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y de “toda la cúpula” del ministerio. “Debieron haber dado el paso al costado hace bastante tiempo”, aseguró.

A diferencia de lo que ocurre en otras cárceles del país, en la ex Cárcel Central la custodia perimetral no la lleva a cabo el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) sino el MI. “Lo que hace la custodia perimetral es evitar fugas o evasiones que puedan hacerse a través del perímetro de la cárcel”, dijo el titular del MDN, José Bayardi, en declaraciones recogidas por Radio Montecarlo.

Además de Manini Ríos, otros precandidatos se refirieron ayer al tema: el nacionalista Jorge Larrañaga escribió en su cuenta de Twitter que lo que sucedió es “una vergüenza” y “un papelón internacional”. También arremetió contra el gobierno y recalcó: “El FA no puede con los delincuentes. No puede con los que están afuera ni con los que tiene presos”. También se pronunció sobre el tema el precandidato colorado Julio María Sanguinetti, quien sostuvo en la misma red social que “es inadmisible que un peligroso delincuente internacional se fugue, nada menos que de Cárcel Central. ¿Qué tiene para decir el gobierno del Frente Amplio representado por el Ministro Bonomi?”.

Con cautela, algunos legisladores opositores piensan incluir el tema en las próximas visitas de Bonomi al Parlamento, si es que Morabito no es capturado en los próximos días. Según dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala a la diaria, el ministro todavía le debe una visita a la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General. El legislador aseguró que Bonomi tiene una citación pendiente luego de que cancelara una a principio de diciembre del año pasado, cuando se iba a votar una moción de censura contra el jerarca a fines del año pasado. Según Abdala, luego de que la moción fracasara, su arribo a la comisión nunca se concretó.

En tanto, el senador Javier García no descarta incluir el tema en una citación que tramitó contra Bonomi y Bayardi porque no se pone en práctica la inclusión de patrullaje militar en la frontera del país. “Vamos a ver cómo evoluciona este tema”, se limitó a decir.