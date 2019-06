Montevideo tendrá una nueva planta de clasificación de residuos

El Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM) trabaja en un proyecto para montar una nueva planta de clasificación de desechos en la zona donde se encuentra actualmente el sitio final de disposición de residuos. Tendrá capacidad para procesar hasta 100 toneladas de basura por día, una cantidad que es cinco veces mayor que la que pueden procesar las plantas actuales; cada una de estas procesa hasta 20 toneladas diarias. La incorporación de tecnología especializada permitirá separar poliestireno, PET, metales ferrosos y no ferrosos, cartón, papel, tetrabrick y vidrio, lo que complementará las tareas de clasificación manuales. El objetivo es aumentar la cantidad de materiales recuperados y mejorar la eficiencia del proceso.

Las autoridades de Desarrollo Ambiental de la IM dijeron a la diaria que esta nueva planta cambiará por completo la forma de tratar los desechos. Una novedad importante es que la planta recibirá residuos no domiciliarios, a diferencia de las cuatro que existen actualmente, que sólo trabajan con desechos provenientes de los hogares, según establece la normativa. La nueva planta permitirá que los residuos reciclables no domiciliarios, provenientes de grandes generadores, como comercios, industrias o centros de estudio, también tengan un lugar en la clasificación diaria. Hoy en día algunos privados pueden recibir y reciclar estos residuos, pero no hay una alternativa extendida para la recepción y clasificación de los reciclables: en el marco de la Ley de Envases, sólo reciben residuos de los hogares. La IM afirma que la construcción de esta planta cambiará completamente el destino de esos reciclables y que su instalación dará trabajo a más clasificadores. Por otra parte, la innovación tecnológica permitirá el proceso de desechos en grandes cantidades, algo que no se había conseguido hasta ahora.

Se prevé que la nueva planta esté operativa en 2021. El proyecto está terminado y se empezaron a detallar los pliegos. La inversión prevista está en el entorno de los tres millones de dólares. En las ciudades de San Pablo y Buenos Aires hay plantas similares a la que se construirá en Montevideo. El intendente Christian di Candia hará el anunció hoy, jornada en la que dará comienzo el Mes del Medio Ambiente; el día mundial sobre este tema se celebra el 5 de junio desde hace 45 años. Hoy se hará una intervención en las letras de Montevideo, en la rambla de Kibón, con el propósito de reflexionar sobre los aportes que se pueden hacer para mejorar la gestión de los residuos.

El miércoles, voluntarios de la IM repartirán bolsas reutilizables en diez puntos de Montevideo, en una acción que busca involucrar a los vecinos mediante juegos relacionados con el cuidado del medioambiente.

Durante junio se podrá visitar sitios vinculados a la gestión de residuos, los controles de la calidad del aire y la biodiversidad. Se podrá acceder a la planta de clasificación Durán, al sitio de disposición final de residuos, a la planta de tratamiento de residuos orgánicos, a las estaciones de control de calidad de aire de Colón y Barradas, y los humedales del río Santa Lucía. Todos los paseos requieren previa inscripción en el sitio web de la comuna.