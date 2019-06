Nuevas denuncias contra Caram en Artigas

El nacionalista Luis Gutiérrez, alcalde de Tomás Gomensoro (Artigas), dijo a la diaria que el gobierno encabezado por Pablo Caram (Partido Nacional) entrega materiales de la Intendencia de Artigas (IA) a cambio de votos. Gutiérrez pidió una reunión con el intendente y con la Junta Departamental para que expliquen por qué hubo entrega de materiales con camiones y funcionarios de la comuna, pero mandados por un dirigente político que no es funcionario. El alcalde dijo a la diaria que ameritaría una denuncia penal porque está convencido de que se trata de “robo descarado”; de todas formas, esperará las explicaciones de las autoridades para hacer la denuncia.

“Yo creo que no pesa el período electoral, porque además de ser corruptos son burros; eso va contra ellos mismos porque no se les puede dar materiales a miles de personas. No hay plata que pague todo eso; ellos están equivocados en el procedimiento y en la estrategia”, opinó Gutiérrez. Esta no es la primera vez que la administración de Caram es cuestionada: desde el año pasado los ediles departamentales aseguran que el intendente hace gastos que no le corresponden a la comuna.