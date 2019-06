Sanguinetti toma distancia de dichos de Talvi sobre composición de bloque opositor

“Si el señor Sartori tiene un proyecto de vida con la política lo dirá el tiempo y si es un proyecto de vida tendrá que aceptar las reglas del juego”, dijo ayer Julio María Sanguinetti, entrevistado por el programa La tarde en Casa de Canal 10.

Si eso no ocurre, según el precandidato colorado, el empresario podría convertirse en “un meteorito que pasó por el firmamento y desapareció, como tantos otros”. La reflexión surgió porque unas horas antes su rival en la interna colorada, Ernesto Talvi, puso en cuestión la posibilidad de construir un gobierno de coalición con el Partido Nacional (PN) si en la interna de ese partido el vencedor es Sartori.

El precandidato del sector Batllistas no se plantea siquiera esa posibilidad, porque según su vaticinio “Sartori no va a ganar la candidatura” en las internas del PN. Durante la entrevista, también comentó detalles de una reunión que mantuvo con el empresario cuando éste iniciaba su carrera política, a fines del año pasado.

En cuanto a si los enfrentamientos internas del PArtido Nacional dificultan la composición de un bloque opositor, el ex presidente respondió: “Yo creo que no (dificultan). El PN tiene en su historia líos internos, parecería que es una constante desde siempre. También supera los líos, porque tienen una enorme capacidad emocional. Por eso está ahí y por eso tiene la fuerza que tiene. Tienen una fuerza emocional que los colorados no tenemos, nosotros somos racionalistas y avanzados, como decía don Pepe (Batlle y Ordoñez)”.