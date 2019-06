Sartori aseguró que apoyó financieramente a Lacalle Pou en la campaña anterior

El senador y precandidato del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou (Todos) dijo este jueves de mañana que hace cerca de dos años lo visitó su ahora competidor en las internas Juan Sartori (Todo por el Pueblo), y que en ese momento le había asegurado su apoyo. “Mi hermano me hizo acordar de que Sartori estuvo en mi casa. Me había olvidado. Fue hace muchos años. Hace como dos años me llamó para decirme que me iba a apoyar, luego desapareció, y un día me enteré de que iba a ser precandidato”, describió Lacalle Pou en una entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12.

La respuesta de Sartori no se hizo esperar. En la tarde, aseguró que no sólo prometió apoyarlo, sino que también le dio apoyo financiero en campañas anteriores. “No sólo le prometí [apoyo], a Lacalle Pou lo he apoyado financieramente cada vez que he podido mientras yo no estaba en la política”, dijo Sartori, según reseñó Subrayado.

Idas y vueltas

En tanto, el dirigente Alem García (Todo por el Pueblo) escribió una respuesta de tres carillas a la carta que ayer le envió el Honorable Directorio del PN. La primera misiva, del 10 de junio, la había enviado García al Ejecutivo nacionalista para que hiciera “un llamado de atención” a los precandidatos por un supuesto pacto para ignorar a Sartori. Este miércoles el directorio calificó de “improcedente e impertinente” el pedido del ex diputado y dijo que no había pruebas de la supuesta confabulación, más allá de “un recorte de prensa con un comentario periodístico”.

García escribió que el directorio actúa sin ecuanimidad. Dice, además, que los dirigentes del PN disparan “a matar contra una candidatura que viene creciendo en la simpatía de los uruguayos”. “Queremos advertir que es precisamente ese patrón de conducta lo que pone en peligro la opción de triunfo del PN. Una colectividad resquebrajada por el insulto y los ataques pone en duda su capacidad para dirigir los destinos del país”, dice la carta. En un pasaje de la misiva, el ex diputado asegura que uno de los integrantes del directorio, que además firma la carta, injurió y desacreditó a Sartori en un programa de televisión. Se trata del diputado Pablo Iturralde (Mejor País), que en el programa Santo y seña afirmó que Sartori es “un chanta”.

Por su parte, el precandidato Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dijo que respalda al directorio porque el pedido de García es “impocedente porque es mentira”, según declaró el miércoles a Subrayado. Larrañaga criticó a Sartori y dijo que no puede “seguir por este camino”. Afirmó que el empresario no respeta al PN porque “no puede decir que las elites –refiriéndose a los otros precandidatos– tratamos a los electores como ovejas”. “Debería rectificarse, porque no puede emitir ese tipo de adjetivos”, consideró. Consultado sobre si alguna vez habló con su competidor, dijo que cuando intentó llamarlo, “justo se rompió la tapa del teléfono”.