Sartori: “Ensobremos todos los candidatos del Partido Nacional la reforma de Larrañaga”

El precandidato del Partido Nacional Juan Sartori pidió a Luis Lacalle Pou y a los demás contendientes de la interna blanca que, quien gane, ensobre la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga. En particular, dijo en un acto: “A mí me gustaría que Lacalle Pou también la apoye”. “Ensobremos todos los candidatos del partido la reforma de Larrañaga y demostrémosle a la gente que no estamos para pelearnos entre nosotros”, agregó.

Sartori hizo esas declaraciones durante una visita al departamento de Canelones, donde recorrió La Paz y Las Piedras. El precandidato anunció este lunes su respaldo a la reforma “Vivir sin miedo”, impulsada por Larrañaga. En un acto en la Sociedad Italiana lamentó la muerte de un policía que intentó detener una rapiña contra el camión en el que estaba trabajando como repartidor. “Otro policía muerto en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo podemos permitir que estas cosas sigan pasando en nuestro país?”, se preguntó.

En ese marco, propuso “trabajar todos juntos” y respaldar unánimemente la reforma constitucional que impulsa Larrañaga: “En 25 días vamos a estar armando un programa nacional, trabajando todos juntos en las mejores ideas, y Larrañaga consiguió 400.000 firmas sobre algo que preocupa a la gente, que la gente apoya, ¿Cómo vamos a estar diciendo nosotros que no lo apoyamos porque es de otro compañero del partido?”, dijo.