Sartori habló de Lacalle Pou: “me estoy enfrentando hoy a una de las dinastías políticas más importantes”

Tras haber superado en las encuestas al senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, el empresario Juan Sartori va por quien lidera las internas nacionalistas, Luis Lacalle Pou, y comienza a apuntar hacia él de forma cada vez más directa.

“Hay una necesidad de un sistema político mucho más abierto, y no es fácil. Me estoy enfrentando hoy, por el primer lugar, a una de las dinastías políticas más importantes y más poderosas. No es fácil este sistema político”, dijo Sartori en una entrevista con Radio Carve en referencia a Lacalle Pou, recordando que es el hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle. Al igual que en la campaña anterior, el otrora presidente y nieto del histórico caudillo Luis Alberto de Herrera no ha aparecido en la campaña y su papel se ha limitado a ser candidato a convencional por la lista 71.

“A lo largo de los años se van generando estructuras muy fuertes, barreras alrededor de ese castillo, entonces no es fácil entrar al sistema político sin ese tipo de estructuras”, agregó el precandidato.