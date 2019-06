Sartori se enfrenta al resto de los precandidatos nacionalistas y los acusa de aliarse para impedir su victoria

El dirigente nacionalista Alem García, que apoya la precandidatura de Juan Sartori desde el sector Todos por el Pueblo, presentó este lunes una carta ante el Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) denunciando un presunto pacto entre los demás precandidatos nacionalistas para ignorar a Sartori, como había informado el domingo el diario El País.

En la carta dirigida a la presidenta del directorio del PN, Beatriz Argimón, García afirmó que es un “verdadero escándalo que alarma a los buenos blancos y conmociona a la opinión pública”, y que “nunca en la historia del PN se violaron de tal forma las reglas de convivencia y el derecho de los candidatos a ser tratados con la igualdad que corresponde”.

Asimismo, aseguró que este “tipo de conductas” expone al PN a “la vergüenza y al escándalo público”. “En ningún país se confía el gobierno a un partido político que esté conducido por irresponsables que se pasan peleando entre ellos, porque con tales comportamientos se pone en evidencia la ineptitud para asumir las más altas responsabilidades en una nación”, añadió.

Los precandidatos Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou negaron, por medio de sus cuentas de Twitter, haber participado en un acuerdo de este tipo. Larrañaga lo había hecho el domingo y Lacalle Pou lo hizo este lunes, al tiempo que García presentaba la carta al directorio. Luego, en una entrevista con Canal 12, el precandidato Enrique Antía también desmintió haber participado en algún pacto.

Tras la sesión del directorio de este lunes, Argimón dio una conferencia de prensa en la que aseguró que al Ejecutivo nacionalista “no le consta en absoluto ningún pacto del silencio”. “Lo que sí estamos percibiendo es que cada precandidato está desarrollando su propia estrategia”, se limitó a decir la ex diputada, asegurando que los precandidatos están en contacto con la “realidad nacional y “absolutamente interiorizados” con temas como el desempleo, la inseguridad, la educación.

En diálogo con la diaria, el diputado y secretario del directorio Pablo Abdala consideró que las denuncias hechas por García “no tienen fundamento ni asidero ninguno”, y que Sartori “debió haber corroborado la información y haberse comunicado con el resto de los precandidatos e integrantes del directorio”. “Realmente me sorprende, o no tanto”, deslizó.

Para Abdala, “así como el señor Sartori se ha quejado cuando se ha sentido atacado, hoy quien atacó fue él”, porque “dijo que él era el único que estaba pensando en la gente y los demás vivimos en una burbuja”. Por eso, consideró que “debería rectificarse”.

“Es incompatible el doble juego. No vale reclamar unidad y después agraviar a los otros, o andarse victimizando con conspiraciones falsas o inexistentes”, publicó el diputado en su cuenta de Twitter.

Este lunes, durante la presentación de las medidas para la salud pública, Sartori se refirió al supuesto “pacto” y dijo: “Ahora en equipo pretenden ignorarme, juntarse para impedir que gane, como si esta elección fuera sólo de Sartori”. El precandidato les advirtió al resto de los precandidatos que “así no se juega” y que “aunque se unan, no nos van a ganar, porque este país está lleno de ciudadanos que tienen conciencia de lo que nos estamos jugando, que tienen el derecho y lo ejercen, de seleccionar la mejor oferta política pero, sobre todo, que no les gusta ser tratados como ovejas, pretendiendo que obedezcan ciegamente a los que se creen sus dueños”.