Según Martínez, el “proyecto de la derecha sólo implica el retroceso de las conquistas” del FA

“El proyecto de la derecha sólo implica el retroceso de absolutamente todas las conquistas importantes que hemos logrado” durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), comentó el precandidato Daniel Martínez en el cierre de la Convención Departamental de Montevideo del Partido Socialista (PS), ayer, en el Platense Patín Club. Martínez sostuvo que tiene la certeza de que en un eventual gobierno de derecha se perjudicarán los derechos alcanzados en “lo salarial”, en “la calidad de vida de la gente” y en “la agenda de derechos”. El ex intendente de Montevideo aseguró que con una victoria de la oposición se verán afectados los Consejos de Salarios, que las “conquistas” en el Sistema Nacional Integrado de Salud no se van “a mantener y profundizar como nosotros queremos”, y que se pondrán en cuestión leyes como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley Integral para Personas Trans.

En ese sentido, Martínez resaltó que los frenteamplistas deben “acercarse al ciudadano que está enojado, al que duda y al que está con el FA” para “contrarrestar ese ruido casi histérico y permanente de la derecha cuestionando cada cosa que hacemos”, y “poder defender lo que ha sido un excelente proyecto político del FA”. El precandidato subrayó que durante los gobiernos nacionales y departamentales de la coalición de izquierda se logró poner “en el centro de los desvelos” al “pueblo uruguayo”, algo que la derecha “nunca va a poder hacer”. Por eso, señaló a los presentes que deben estar “orgullosos” y “salir a defender lo hecho en el barrio y en la calle” e impulsar “la fraternidad y el debate de ideas”.

De todas formas, Martínez reconoció que se han cometido errores y que en el próximo gobierno se debe profundizar en garantizar “igualdad de oportunidades” porque “hay mucha gente que empieza de mucho más abajo”. “El que está bajo el umbral de pobreza, el que no tiene posibilidad de acceso a una vivienda digna o a [un servicio de salud] digno, al que le queda a tres kilómetros el centro educativo, no va a tener nunca las mismas posibilidades que quienes tienen todos los problemas básicos solucionados”, apuntó, y manifestó que ese es el principal “desafío”. Luego planteó que se debe “aprovechar” la “base de lo hecho” y las “fortalezas” del país para consolidar un “nuevo impulso”, y hacer que “Uruguay sea no sólo cada vez más desarrollado, sino cada vez más justo, más igualitario y con más oportunidades para todos y todas”, concluyó.

Durante la jornada los socialistas de Montevideo trabajaron en cuatro comisiones –Rendición de Cuentas, Programa, Propuesta Política y Alianzas– y definieron las prioridades para un próximo gobierno departamental. El secretario general del PS, Gonzalo Civila, definió la Convención como el “gran lanzamiento de la campaña socialista en todo Montevideo”, y llamó a los socialistas a “redoblar” el “esfuerzo militante” por un cuarto gobierno del FA.