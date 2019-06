Sendic a Perna: “Si quiere dar una batalla contra la corrupción, que empiece por casa”

En declaraciones tomadas por Radio Uruguay, en Rivera, el ex vicepresidente Raúl Sendic se refirió al eslogan “mano dura y plomo”, del candidato a diputado por Salto del Partido Colorado (PC) Pablo Perna, que apoya a la precandidatura de José Amorín Batlle. Dijo que ese lema es “muy grave” porque “somos una sociedad democrática” y por eso le parece “preocupante”. “La izquierda tiene que estar atenta a eso, que a veces se ve como una cosa graciosa pero lo único que busca es acostumbrarnos, de a poco, a la aparición de estas ideas más retrógradas que tanto daño le han hecho a la humanidad”, señaló Sendic.

Ante esto, Perna le respondió en un video por medio de sus redes sociales. Dijo que “mano duro y plomo” es “una filosofía de vida” y que no se le aplica “únicamente a los delincuentes que se animan a prenderles fuego a tres jóvenes que estaban trabajando”, sino también a “personas como él”, que “han dilapidado los dineros de todos los uruguayos”. “Mano dura y plomo para personas como usted, Sendic, que ha sido procesado por peculado y abuso de funciones, que ha abusado de las tarjetas corporativas y comprado desde colchones a joyas”, señaló. Agregó que Sendic, “para sentirse importante, inventó un título que no tiene”. “Yo le informo que no necesito inventar ningún título universitario porque estudié en la Universidad de la República y tengo dos títulos, de abogado y escribano público”, indicó. Por último, dijo que el ex vicepresidente “no tiene lugar en el Uruguay del futuro”.

Consultado por la diaria, Sendic dijo que la respuesta de Perna “lo único que hace es confirmar” lo que él afirmó, que “hay gente que está pasada de rosca, que no entendió cuáles son las reglas de la democracia”. “Si quiere dar una batalla contra la corrupción, que empiece por casa, porque tiene a un [ex] diputado que estuvo hasta hace pocos días preso por estafa y lavado de activos, en Maldonado, [Francisco] Sanabria , así que adentro tiene para entretenerse”, señaló.

Además, subrayó que le preocupa que en la oferta política de Uruguay haya “un corrimiento hacia al derecha”, como también sucede en Europa y América. “Debemos estar atentos a la defensa de la democracia, y la respuesta que da ese señor confirma lo que estoy diciendo. Es intolerante, apuesta al uso de las armas, no admite diferencias de opiniones y, a su vez, miente y ensucia, pero es parte de esta lamentable campaña electoral que estamos viviendo”, indicó. Por último, en cuanto a lo que dijo Perna de que Sendic “no tiene lugar en el Uruguay del futuro”, este señaló que va a seguir viviendo aquí y va a seguir “trabajando políticamente para que el Uruguay viva mejor”. “Espero que él también tenga lugar en Uruguay, si se adapta a las normas de la democracia”, finalizó. A su vez, en contacto con la diaria, el diputado de la lista 711 Saúl Aristimuño fue conciso y dijo que Perna “es un tarado que no merece ninguna respuesta”.

A todo esto, el senador del PC y ex intendente de Salto Germán Coutinho señaló a la diaria que no estaba al tanto de lo que dijo Perna sobre Sendic. De todas maneras, explicó que el abogado es uno de los 15 precandidatos a diputado que lo apoyan, y que cuando le transmitió que su estrategia iba a ser “mano dura y plomo”, se refería a la “legítima defensa y la ley orgánica policial”.